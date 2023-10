第一銀行創設前瞻共創基地 超前部署前瞻科技技術

第一銀行致力於數位轉型,落實科技與金融相互融合的共創文化,創設「前瞻共創基地」,陸續推動四大前瞻專題研究,超前部署法人金融及綠色金融AI徵信等前瞻科技技術,掌握金融科技創新契機,接軌金管會日前發布「金融科技發展路徑圖(2.0)」,為下一個世代的銀行發展勾勒出新的雛型面貌。

第一銀行做為金融科技開發與運用的領先群,透過產學量能共同創造金融原生科技的創意激盪,提升研發前瞻力及數位競爭力。為強化集團子公司跨業務整合,第一銀行與第一金證券合作,透過金融FIDO機制提供投資人一鍵即可銀、證雙開。更在金融FIDO基礎下,第一銀行前瞻共創基地透過產學合作方式,探索以新式法人電子簽章(FIDO數位身分)取代傳統企業身分驗證(公司大小章)的可行性,提供法人客戶多元的數位化服務。

因應科技快速發展變動,第一銀行現正推動一項龐大「人的轉型」工程,透過跨單位專題小組共同設計模式,建立數位產能規模化(Scaling)的敏捷融合團隊,將「Digital Opportunities Improvement and INnovation」(簡稱DOIIN)概念融入日常,以實驗驗證、學習導入、擴大實施及持續精進四大面向實施,將敏捷思維制度化,貫徹至每一個單位,替全行注入數位DNA,讓不斷創新與持續改善成為日常習慣,期待累積更多敏捷成功經驗,擴大至銀行所有產品、流程,極大化員工生產力與客戶感受的價值,並提供客戶更高效、快速、安全的智慧銀行服務體驗。

第一銀行在推動數位轉型方面獲得亮眼成果,屢獲國內外多項大獎,除分別以「GIS派工及客戶情蒐圖台系統」及「iLEO專案」榮獲「Asian Banking & Finance (ABF, 亞洲銀行及財金)」頒發的「Digital Business Banking Initiative of the Year – Taiwan(臺灣年度最佳數位商業銀行獎)」及「SME Bank of the Year – Taiwan(臺灣年度最佳中小企業銀行獎)」外,更分別以「薪資管理平台」及「iLEO數位銀行」拿下中華民國國家企業競爭力發展協會第20屆「國家品牌玉山獎」的「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」兩項大獎,顯見第一銀行數位創新領域的卓越表現。

展望未來,第一銀行將持續致力守護客戶的資金安全,探索創新的安全技術,以因應不斷變化的金融環境,展現第一銀行在數位領域的卓越創新能力和決心。