哈日族注意!晶片金融卡日本ATM領現 11月陸續喊卡

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【中央社記者潘姿羽台北9日電】哈日族注意了，多家銀行陸續公告，受到系統轉換影響，國人拿晶片金融卡在日本ATM領取日圓現鈔的服務自11月底陸續喊停，不過財金公司表示，正與日本金融機構洽商，規劃以QR code掃碼服務銜接。

民眾在日本旅遊時，如果於貼有財金公司標誌的ATM，使用金融卡進行跨國提款，可享有較優惠的手續費，不過近期國泰世華銀行、土地銀行、聯邦銀行、新光銀行等多家銀行陸續公告，受到系統轉換影響，將停止晶片金融卡日本跨國提款業務，時間多從今年11月底、12月初喊停。

以國泰世華銀行為例，今年8月便公告，因配合日本北海道銀行ATM機台異動，自民國112年11月30日起，停止晶片金融卡透過財金公司於日本地區跨國提款服務，晶片金融卡透過國際組織跨國提款業務則不受影響。

財金公司說明，近期日本的金融機構陸續撤換ATM機台，但替換後的新機台系統無法繼續與台灣晶片金融卡串聯，導致晶片金融卡於日本ATM提領日圓現鈔的服務必須喊卡；如果國人有此需求，就得回歸簽帳金融卡本身的跨國提領服務，不過國際組織收費機制不同，手續費相對較高。

財金公司接著表示，現在正與日本金融機構洽談合作事宜，規劃把晶片金融卡綁QR code後，在日本ATM直接以QR code掃碼提款，「應該明年可以（上路），正在研商當中」。