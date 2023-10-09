翡翠騎士、UCLA棕熊熱情聯演！ 4校樂旗隊兩廳院前尬場

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明天就是雙十國慶，「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部、美國UCLA棕熊行進樂隊「純金之聲」，及建國中學樂旗聯隊樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊9日搶先在自由廣場合體。表演開始前，翡翠騎士更以中文高喊「我們超喜歡台灣」，而UCLA棕熊行進樂隊的熱情演出，也讓現場嗨到最高點，掌聲不絕於耳。

為歡慶中華民國112年國慶，台美日4校樂隊、旗隊於今日下午3時至4時40分，在國家戲劇院前（兩廳院）廣場進行交流演出，現場聚集大批民眾爭睹風采，彩排階段就有人拍手叫好，副總統賴清德也前來探班，沿途還有人高舉「台日友情」、「台美友誼」立牌表示歡迎。

交流演出由建中樂旗聯隊打頭陣，他們以「Home is Where the Heart is」為題，先後演出捷克作曲家德弗札克《新世界交響曲》、英國搖滾樂團Coldplay 的〈Fix You〉、英國葛萊美大獎作曲家Jacob Collier的〈Hajanga〉；海軍軍官學校鼓號樂隊緊接在後，分別吹奏逸雲、海軍軍官學校校歌、起錨歌及雷神進行曲。

緊接著是東京農業大學第二高等學校吹奏樂部上場，今年是以148人編制進行，比去年更大陣仗，開場前，翡翠騎士更以中文指出，收到台灣邀請使人非常感到，「我們超喜歡台灣」，也在表演開始時齊聲大喊「Taiwan！」

翡翠騎士一開頭就帶來動畫組曲，包括航海王「ウィーアー！」、神奇寶貝「めざせ！ポケモンマスター」、七龍珠「CHA-LA HEAD-CHA-LA」、灌籃高手「君が好きだと叫びたい」、櫻桃小丸子「おどるポンポコリン」，讓不少民眾高喊一秒回到童年。緊接著吹奏〈Super Mario Brothers〉、〈Extreme Make-Over〉。

壓軸演出的美國UCLA棕熊行進樂隊，風格相較台日更佳活潑，首先是精神十足的〈Bruin Fanfare〉與〈Strike Up the Band for UCLA〉為演出拉開序幕，接著則帶來美國著名拉丁裔歌手Selena Quintanilla-Pérez的金曲組曲，結尾的〈The Mighty Bruins〉則是UCLA的經典「戰歌」，學生隨著旋律踏步、舞動，展現青春活力。

國慶籌備會祕書長、內政部次長花敬群致詞指出，雖然台美日3國表演風格不同，但都充滿年輕朝氣，也是世界級的演出，看不過癮的民眾，可在明日上午赴總統府前廣場或守在電視機前，觀賞所有團隊的精湛表演功力。

根據國慶籌備委員會規畫，建中樂旗聯隊明日將在序幕暖場時走上凱達格蘭大道演出「Home is Where the Heart is」，東京農業大學第二高等學校吹奏樂部、加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊則是先後在壓軸主題表演時登場，分別以「最高の日台友情，翡翠騎士的無限夢想」與「Baila Esta Cumbia」為題熱情演出。