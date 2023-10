翡翠騎士、UCLA棕熊熱情聯演！ 4校樂旗隊兩廳院前尬場

明天就是雙十國慶,「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部、美國UCLA棕熊行進樂隊「純金之聲」,及建國中學樂旗聯隊樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊9日搶先在自由廣場合體。表演開始前,翡翠騎士更以中文高喊「我們超喜歡台灣」,而UCLA棕熊行進樂隊的熱情演出,也讓現場嗨到最高點,掌聲不絕於耳。

為歡慶中華民國112年國慶,台美日4校樂隊、旗隊於今日下午3時至4時40分,在國家戲劇院前(兩廳院)廣場進行交流演出,現場聚集大批民眾爭睹風采,彩排階段就有人拍手叫好,副總統賴清德也前來探班,沿途還有人高舉「台日友情」、「台美友誼」立牌表示歡迎。

交流演出由建中樂旗聯隊打頭陣,他們以「Home is Where the Heart is」為題,先後演出捷克作曲家德弗札克《新世界交響曲》、英國搖滾樂團Coldplay 的〈Fix You〉、英國葛萊美大獎作曲家Jacob Collier的〈Hajanga〉;海軍軍官學校鼓號樂隊緊接在後,分別吹奏逸雲、海軍軍官學校校歌、起錨歌及雷神進行曲。

緊接著是東京農業大學第二高等學校吹奏樂部上場,今年是以148人編制進行,比去年更大陣仗,開場前,翡翠騎士更以中文指出,收到台灣邀請使人非常感到,「我們超喜歡台灣」,也在表演開始時齊聲大喊「Taiwan!」

翡翠騎士一開頭就帶來動畫組曲,包括航海王「ウィーアー!」、神奇寶貝「めざせ!ポケモンマスター」、七龍珠「CHA-LA HEAD-CHA-LA」、灌籃高手「君が好きだと叫びたい」、櫻桃小丸子「おどるポンポコリン」,讓不少民眾高喊一秒回到童年。緊接著吹奏〈Super Mario Brothers〉、〈Extreme Make-Over〉。

壓軸演出的美國UCLA棕熊行進樂隊,風格相較台日更佳活潑,首先是精神十足的〈Bruin Fanfare〉與〈Strike Up the Band for UCLA〉為演出拉開序幕,接著則帶來美國著名拉丁裔歌手Selena Quintanilla-Pérez的金曲組曲,結尾的〈The Mighty Bruins〉則是UCLA的經典「戰歌」,學生隨著旋律踏步、舞動,展現青春活力。

國慶籌備會祕書長、內政部次長花敬群致詞指出,雖然台美日3國表演風格不同,但都充滿年輕朝氣,也是世界級的演出,看不過癮的民眾,可在明日上午赴總統府前廣場或守在電視機前,觀賞所有團隊的精湛表演功力。

根據國慶籌備委員會規畫,建中樂旗聯隊明日將在序幕暖場時走上凱達格蘭大道演出「Home is Where the Heart is」,東京農業大學第二高等學校吹奏樂部、加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊則是先後在壓軸主題表演時登場,分別以「最高の日台友情,翡翠騎士的無限夢想」與「Baila Esta Cumbia」為題熱情演出。