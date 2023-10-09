花蓮吉安踩街慶雙十！4女著國旗旗袍成全場嬌點

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花蓮縣吉安鄉慶祝雙十國慶，今天下午舉辦踩街活動，以風華50年代為背景，吸引許多鄉親參加，現場除有民眾穿著國旗製成旗袍，5位平均年齡高達95歲的榮民老伯伯更成全場焦點，儘管行動不便，仍堅持穿著國旗上衣，慶祝國家生日，過程中雖下起大雨，仍澆不息大家愛國的熱情，最後在工作人員協助下完成遊行。

吉安鄉每年雙十國慶都會舉辦踩街活動，今年鄉公所有別以往、發揮創意，邀請逾30組遊行隊伍以風華50年代為主題，穿出具時代感的穿搭，帶領眾人穿越時光隧道，找回當年熱愛國家的奮進時代景象。

遊行隊伍由4名年輕貌美且身穿國旗旗袍的女子拉開國旗四角，替隊伍開路，場面相當壯觀，另外還有5名平均年齡逾95歲的老榮民，身穿國旗T恤加入遊行行列，儘管行動不便且現場下起大雨，仍澆不息其愛國的精神，並露出興奮、開心的表情，在光華文史工作隊人員協助下，完成遊行。

此外，花蓮縣政府國慶當天，上午8時至11時，將在太平洋公園（原南濱公園）舉辦升旗典禮後，接著與民眾一同沿著太平洋公園（南濱段）、兩潭自行車道、太平洋公園（北濱段）健走，全程來回約3公里、50分鐘。

特別的是，完成健走的民眾，均能參加摸彩活動，有機會將液晶電視、除濕機、掃地機器人等多項萬元好禮帶回家，當天身穿紅白藍任一國旗色彩或樣式者，還能領取限量1200份的國慶小物！

花蓮縣政府提醒民眾，戶外活動請穿著合宜服飾，做好防蚊及防曬措施，並即時補充水分，現場會提供飲用水，不過參加者需自備環保杯；交通部分，因會場周邊停車位有限，建議開車民眾可多人共乘前往，避免交通擁塞。