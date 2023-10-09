諾魯堅定支持台灣 蔡英文：盼台諾穩定合作

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總統蔡英文今（9）日上午與諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）伉儷雙邊會晤，歡迎昆洛斯總統此行率團參加我國慶大典，也將出席玉山論壇發表開幕演說。總統感謝諾魯政府長期以來支持台灣的國際參與，並表示台灣和諾魯不僅是共享民主自由的夥伴，更透過雙邊合作，為兩國人民創造更多福祉，期盼台諾未來合作更加緊密，邦誼歷久彌新。

蔡英文致詞時首先歡迎昆洛斯伉儷再次來訪。昆洛斯在去年上任後，隨即率團訪問台灣，並且簽署《台諾重申外交關係聯合公報》，展現對兩國邦誼的堅定支持。她要代表中華民國政府及台灣人民，表達最誠摯的感謝。

蔡英文也感謝諾魯政府長期以來，支持台灣的國際參與。上個月，昆洛斯在聯合國大會上，肯定台灣在疾病防治的成果；更呼籲國際社會，承認台灣有權參加聯合國體系，不遺漏任何人，才能實現聯合國2030永續發展的目標。

蔡英文並表示，我們也期待，面對世界局勢的各項挑戰，民主國家更要團結合作，實現正義、和平及永續發展的價值。像是今年7月，台灣和諾魯、帛琉、馬紹爾群島及吐瓦魯共同簽署聯合聲明，將建立具有韌性的氣候變遷應變體系。

她認為，台灣和諾魯不僅是共享民主自由的夥伴，更透過雙邊合作，為兩國人民創造更多福祉。這幾年來，從潔淨能源到糧食安全，還有醫療衛生、港務及海巡，雙方合作領域不斷擴大，更看見豐碩的成果。

蔡英文提到，這次昆洛斯總統除了率團參加國慶大典，也將出席玉山論壇發表開幕演說。她相信，透過持續的交流和對話，台灣人民都感受到友邦對台灣的祝賀和支持。

她也期待，台灣和諾魯未來的合作更加緊密，邦誼歷久彌新。並祝福各位貴賓行程圓滿順利。

昆洛斯總統致詞時，首先代表諾魯共和國政府及人民，向台灣致意並祝福中華民國台灣持續繁榮。他表示，很榮幸能再訪台灣，並參加中華民國台灣的國慶。在這個特別的日子，他要向全體台灣人民表達最誠摯的問候和祝福之意。

昆洛斯說，他要感謝中華民國台灣政府在基礎建設、公共衛生、農業、教育及航運等各領域給予諾魯共和國的協助。台灣是諾魯堅定的夥伴，對諾魯的經濟成長及永續發展有重要的幫助。

昆洛斯指出，台灣與諾魯的夥伴關係及雙邊合作奠基於多年來緊密的互惠及共享價值，雙方均致力追求和平與安全，深化兩國的互信及支持，讓邦誼日益穩固，也持續深化發展兩國關係。

昆洛斯支持台灣，也對中華民國台灣政府持續促進區域和平穩定的努力表達讚賞。他表示，諾魯會堅定支持台灣並共同努力推動區域的民主、自由、和平、永續、穩定和經濟發展。

隨後，總統偕同賴清德副總統在總統府午宴宴請昆洛斯總統伉儷一行。

訪團成員尚包括諾魯教育部長孟克（Richard-Hyde Menke）、土地管理部副部長艾吉爾（Jason Bingham Agir）、外交暨貿易部次長塔布那（Dominic Joselito Tabuna）、國會議員柏尼克（Shadlog Armait Bernicke）、史考蒂（Charmaine Eraidinomo Scotty）及諾魯駐台大使凱法斯（Jarden Kephas）等，由外交部長吳釗燮及駐諾魯大使林鼎翔陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。