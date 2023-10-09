連假倒數北返收心 蘇花路廊北上車潮較去年增加5成

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國慶雙十連假倒數，民眾陸續北返收心，蘇花路廊花蓮往宜蘭北上車潮今天午後湧現，每小時交通量約900至1100輛，整體交通量較去年國慶假期同時段增加逾5成，全日車流量上看1.4萬輛次。明天收假日，路廊仍以北返車潮為主，全天約1.15萬輛次，建議用路人提前規畫行程，避開尖峰時段。

公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊今天中午12時許，湧現北返旅次車潮，自此每小時交通量約維持900至1100輛，其中又以台9線觀音隧道北口至南澳市區南端、谷風隧道南口至鼓音橋、和平至谷風隧道南口、中仁隧道北口至和平車輛較多，行進速度緩慢；崇德管制站北上車流雖多但交通堪稱順暢。

公路局東區養護工程分局粗估，今天蘇花路廊北上全日車流量約1.4萬輛次，為連假最高峰，整體交通量相較去年國慶假期同時段增加約5成以上。明天收假日，蘇花路廊仍以北返車潮為主，全日車流量約1萬1500輛，請用路人儘早規畫行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。

另外，國慶連假期間，花蓮各大遊樂區、風景區及夜市等景點擠滿人潮，其中，遠雄海洋公園連假前3天入園人次均破萬，遊客多到人擠人；理想大地渡假飯店a2水岸園區更湧入大批打卡人潮，甚至還有遊客早上6點就在園區門口排隊等候入場，希望一睹童話屋星巴克與落羽松美景，園區估計，連假期間，每天至少都有1.2萬至1.5萬人次入園。

中秋連假縣內住房率冷清，讓業者相當苦惱，所幸國慶連假遊客都出來玩了！花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，國慶連假前2天住房率逾8成5，今天6成，明天4成，旅客以國旅為主，外國旅客少。中秋連假天數短且離國慶連假只差1周，因此觀光成績不好，所幸遊客把握此次假期出遊，大家都很開心。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，國慶連假住房率不錯，前兩天達9成以上，今天因許多人提早啟程返鄉，早一天回去休息，住房率約5成，明天就會回歸平日，旅客較少。