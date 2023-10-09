前往主要內容
工商時報LOGO

苗縣年產2萬公噸底渣 縣府研擬強制公共工程使用再生粒料

  • 中時即時 李京昇
苗栗竹南焚化廠每年約有2萬公噸底渣。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）
苗栗竹南焚化廠每年約有2萬公噸底渣。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

苗栗縣竹南焚化廠每年約產出2萬公噸底渣，部分暫存頭份掩埋場引發地方疑慮。苗栗縣府環境保護局最近草擬苗栗縣垃圾焚化廠焚化再生粒料使用管理自治條例，研議將底渣去化製成再生粒料，並強制使用在公共工程，盼藉此有效去化與再利用底渣。

根據苗縣環保局統計，竹南焚化廠每年需處理15萬公噸廢棄物，每天垃圾焚化量為440到460公噸，同時協助新竹縣、南投縣代燒約100公噸廢棄物。其中，焚化的廢棄物以家戶垃圾為最大宗，占全垃圾量的2／3。

而焚化廠每年約有2萬公噸底渣，新竹縣、南投縣依焚燒比例，每年約回運6千公噸底渣，剩餘1萬4千公噸則需苗縣自行去化，不過今年3月曾發生底渣處理標案因無廠商投標，導致3000多公噸底渣暫置頭份掩埋場，引起地方憂心底渣去留問題。

環保局為有效去化底渣，委託廠商將底渣經過處理成「焚化再生粒料」，並研議跟進台中市、彰化縣，訂定「苗栗焚化再生粒料使用管理自治條例」，將範公家機關、公用事業機構在苗栗縣的工地，控制性低強度回填材料，每1立方公尺至少使用80公斤焚化再生粒料；級配粒料基層、級配粒料底層、低密度再生透水混凝土及基地填築時，每1立方公尺至少使用合於工程規範所定比例，由環保局提供的焚化再生粒料。

環保局祕書蔡政勳表示，目前苗縣再生粒料都是鼓勵使用，並無強制力，未來自治條例送議會審核通過，將強制縣內公共工程，依比例使用再生粒料，像是常見的管線、管溝或整地等工程，都要配合使用再生粒料，藉此加速利用跟去化底渣。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 金控獲利11日全數出爐 前三季獲利挑戰成長逾5％

  2. 兆豐金、聯茂等15檔Q3營收旺旺股 外資反手加碼

  3. 國慶連假後資金動能充沛 法人鎖定四大題材股

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。