另類慶祝國慶日蘭陽溪尋根 挑戰跑123公里登「南湖北山」

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一群超馬箇中好手組成的「猴子兵團」，今（9日）上午10時10分從宜蘭縣蘭陽溪出海口出發，長跑123公里登海拔3536公尺的南湖北山，預計明日上午8時至南湖北山山頂升國旗，用蘭陽尋根來慶祝國慶日；因昨日宜蘭豪大雨，團長林慶華表示，今天看到艷陽高照 就感覺大家都很有福報。

猴子兵團組成軍多年，2019、2020年都跑123公里登上雪山主峰升旗慶祝國慶日；2021年因疫情停辦，去年團長林慶華與團員林俊良成功登頂，於南湖大山主峰升旗、唱國歌。今年以「蘭陽溪尋根」為主題，跑者們先至蘭陽出海口取水帶身上，並在起跑點齊喊「蘭陽溪溯源，中華民國生日快樂」，接著鑽過人體拱橋，浩浩蕩蕩出發。

林慶華表示，跑者們將沿著壯圍鄉新南路、員山鄉溪洲路，轉進省道台7線、台7甲線，通過宜蘭、台中交界的思源埡口，進入勝光登山口上山，抵達南湖北山時，把在出海口所取的溪水倒在山頂，象徵尋根溯源；接著返回登山口，搭車下山，跑步總里程數123公里。

猴子兵團成員有43人參加，分為全程組與半程組，其中20人想跑完全程，一行人預計明日上午8時在海拔3536公尺的南湖北山升旗、高唱國歌，一起為國家慶生；半程組則可跑前半段或後半段。此次跑步24小時不停歇，風雨無阻為雙十而跑，是大家眼中「最硬斗」的鐵人行程。

林慶華說，這次是第4年舉辦國慶日升旗路跑，這幾天看到宜蘭天氣不是很好，團員們感覺非常的坎坷，但今天看到艷陽高照，就覺得大家都很有福報，一群享受跑步生活的猴子，再次挑戰自己、邁向夢想，奔向南湖北山。