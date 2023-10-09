太夯！裕隆城國慶連假2天接駁高達1萬1千餘人

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新店裕隆城開幕以來吸引大批民眾前往，也對當地交通造成衝擊，雙十國慶連假期間，新北市交通局預估將湧現人車潮，為了防止交通瓶頸，除要求業者自行開駛6台接駁中巴外，再要求業者新增2台大巴，由捷運大坪林站5號出口接駁直達裕隆城商場的點對點接駁，並機動發車，連假前2天共計開出277班次、接駁人數達1萬1000餘人，有效紓緩商城周邊交通秩序。

交通局綜規科長吳政諺表示，交通局、警察局於國慶連假期間均派員進駐裕隆城應變中心，經督導由業者加車並加密接駁車班，人滿即發車，全力紓運人潮，業者也祭出抽獎優惠的誘因，吸引消費者搭乘，連假首日就開出131車次接駁5100人，次日更增加到146車次、6000人，接駁人數較中秋連假增加30％。

吳政諺指出，裕隆城停車場8日共計啟動20次滿場管制，強制驅離排隊準備入場車輛，以避免車流回堵中興路、寶中路、寶橋路等主要幹道，影響人車通行。而連假第1天發生民眾因停車場滿場管制，發生不服義交指揮而爆發口角、違規占道的突發事件，交通局也已將相關照片事證函請警察局依法告發。

交通局呼籲民眾，多搭乘大眾運說接駁，可省下停車費及尋找車位的時間；另外，警察局將增派警力，加強取締占道排隊等候進場的違規車輛，以維周邊交通秩序與順暢。