台南登革熱將破1.4萬例 強制入戶孳清民眾反應佳

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國慶連假第3天，台南市新增224例本土登革熱確診病例，累計病例數1萬3781例。登革熱防治中心表示，今天在永康區噴藥時，改以強制入戶孳清取代室內噴藥作業，民眾普遍反應良好，期盼將家戶清消責任回歸民眾自主的新防治策略，能提高市民登革熱防疫相關知能，將「巡、倒、清、刷」融入日常生活中。

今天新增病例中，東區46例，北區30例，安南區及中西區各28例，永康區27例，南區25例，歸仁區8例，安平區及仁德區各7例，關廟區6例，佳里區5例，安定區3例，鹽水區、新市區、新化區及善化區各1例，年齡介於1歲以下至91歲。防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

登革熱防治中心表示，今天永康區復國里展開防治作業時，因先前已執行過區塊戶內外化學防治，經市府修改防治策略後，改以強制入戶孳清取代室內噴藥作業；如果在孳清過程中，沒有發現陽性孳生源的家戶，即發給殺蟲劑，由民眾自行針對家戶內外需加強清消的區域噴灑；至於孳清過程發現陽性孳生源等風險性較高的家戶，防疫人員則強制執行氣霧式殺蟲劑防治，以降低風險。

登防中心認為，民眾普遍對此一措施反應良好，畢竟落實孳清是登革熱防疫的重中之重，惟有從根本杜絕病媒蚊孳生，才能遏止登革熱疫情持續蔓延，且民眾對於自家環境最為了解，也最具有管領力，將家戶清消責任回歸民眾自主，盼能藉此提高市民登革熱防疫相關知能，將「巡、倒、清、刷」融入日常生活之中。