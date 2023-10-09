中秋連假回台南 北漂女雙十連假確診登革熱

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全台登革熱疫情嚴峻，台南市已近14000例，台中市9日也接獲台南市診所通報，1名在台中工作20多歲女姓，中秋連假回台南，返回台中第3天就發病卻未就醫，10月7日雙十連假回台南在診所就醫快篩顯示本土登革熱NS1陽性，檢體送中央檢驗，衛生局也展開工作職場接觸者健康監測，目前同事21人無不適症狀。

台中市衛生局指出，新增此例本土登革熱NS1陽性個案，是台南北漂到台中就業的20多歲女姓，其戶籍在台南，但在西屯區工作，並居住在台中北區；她主訴於9月29日至10月2日中秋連假期間返回台南市，10月5日出現發燒、頭痛、腹瀉，未就醫；10月7日雙十連假返回台南後至診所就醫、執行NS1快篩陽性。

台中市衛生局接獲通知後，已通知北區公所及西屯區公所召開登革熱區級中心會議，執行防治作為。已知其於台中市工作職場接觸者21人，無不適症狀，衛生單位將持續健康追蹤。

衛生局長曾梓展指出，據疾病管制署統計資料至今日，台中市共有30例境外移入、24例本土登革熱確定個案，值得注意的是中秋連假後，已陸續發生民眾至登革熱流行地區後確診的情形，預估於雙十連假後，可能因人流頻繁而增加本土登革熱疫情風險，請台中市各級醫療院所提高警覺，也提醒民眾國內登革熱疫情仍嚴峻，請務必加強防蚊措施。