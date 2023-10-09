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中秋連假回台南 北漂女雙十連假確診登革熱

  • 中時即時 馮惠宜
圖說：台中市政府衛生局接獲台南市診所通報，新增1例本土登革熱NS1陽性個案，已通知個案居住所在地及工作所在地區公所召開登革熱區級中心會議，執行防治作為。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）
圖說：台中市政府衛生局接獲台南市診所通報，新增1例本土登革熱NS1陽性個案，已通知個案居住所在地及工作所在地區公所召開登革熱區級中心會議，執行防治作為。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

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全台登革熱疫情嚴峻，台南市已近14000例，台中市9日也接獲台南市診所通報，1名在台中工作20多歲女姓，中秋連假回台南，返回台中第3天就發病卻未就醫，10月7日雙十連假回台南在診所就醫快篩顯示本土登革熱NS1陽性，檢體送中央檢驗，衛生局也展開工作職場接觸者健康監測，目前同事21人無不適症狀。

台中市衛生局指出，新增此例本土登革熱NS1陽性個案，是台南北漂到台中就業的20多歲女姓，其戶籍在台南，但在西屯區工作，並居住在台中北區；她主訴於9月29日至10月2日中秋連假期間返回台南市，10月5日出現發燒、頭痛、腹瀉，未就醫；10月7日雙十連假返回台南後至診所就醫、執行NS1快篩陽性。

台中市衛生局接獲通知後，已通知北區公所及西屯區公所召開登革熱區級中心會議，執行防治作為。已知其於台中市工作職場接觸者21人，無不適症狀，衛生單位將持續健康追蹤。

衛生局長曾梓展指出，據疾病管制署統計資料至今日，台中市共有30例境外移入、24例本土登革熱確定個案，值得注意的是中秋連假後，已陸續發生民眾至登革熱流行地區後確診的情形，預估於雙十連假後，可能因人流頻繁而增加本土登革熱疫情風險，請台中市各級醫療院所提高警覺，也提醒民眾國內登革熱疫情仍嚴峻，請務必加強防蚊措施。

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