登革熱噴藥再惹民怨 網友趕回打包卻通知「不噴了」

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近日南部因登革熱疫情嚴重，高市府防疫團隊採噴藥防治病媒蚊孳生，日前引起用藥安全、人力不足疑慮，近日再傳噴藥惹出民怨，有民眾上網發文抱怨，5日家中愛貓驟逝忙著處理時，接到衛生局電話稱家人疑似確診要到家中噴藥，只好趕回家打包，卻又接到電話改到隔天噴藥，噴藥當天又說家人採檢陰性「不用噴了」，讓網友氣炸直呼擾民。高市衛生局表示，登革熱緊急防治工作20年來皆如此執行，全台各縣市也都依據疾管署登革熱防治工作指引辦理。

民眾在臉書社團「爆怨公社」指出，5日養了13年的「貓兒子」突然因心臟問題去世，從急救到等待骨灰冷卻之間，衛生所「瘋狂」打來說家人疑似確診登革熱要來噴藥，匆匆趕回家整理，還不斷被催促「整個火都上來了」，質疑「都不用提前讓人準備嗎」。

因時間太趕，網友向衛生所反映後，獲得同意改為隔天上午9點半噴藥，待一切就緒等待衛生所人員到場時，卻接到電話稱家人檢驗結果是陰性「不用噴藥了」，讓網友氣炸，「為什麼不檢驗確診完再噴」，直呼實在擾民。

對此衛生局表示，該陳情民眾家人5日上午10點50分，經醫院檢驗登革熱NS1快篩陽性，並通報疑似登革熱個案及採檢送實驗室進行PCR檢驗，並通知將安排孳生源檢查及噴藥，該民眾4度反映尚為準備好，經協調約定改至6日上午噴藥，而6日上午噴藥前確認其家人PCR結果為陰性，故通知案家取消相關防治工作。

對於登革熱防治衛生局說明，按中央「登革熱屈公病防治工作指引」，接獲疑似病例通報後，應儘速於24小時內完成疫情調查，48小時內完成特定範圍內強制執行病媒蚊孳生源清除及查核，高雄市執行登革熱緊急防治工作20年來皆如此執行，全台各縣市也都依據疾管署登革熱防治工作指引辦理，凡依通知到場配合防疫工作，民眾可開立請假證明公假。