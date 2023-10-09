用鏡頭看台灣》國慶大典台美日4校樂儀旗隊以樂會友 各展特色

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國慶日海軍軍官學校、建國中學、日本東京農業大學第二高等學校、美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）四校樂儀旗隊，將於國慶大典演出，9日下午於台北兩廳院前廣場交流，以樂會友，學生們展現青春活力，吸引大批民眾前來欣賞。

率先由建中樂旗聯隊打頭陣，學子們身穿紅白黑制服展現帥氣一面，演出曲目包含《新世界交響曲》、英國搖滾樂團Coldplay的Fix You、英國作曲家Jacob Collier的Hajanga；海軍軍軍官學校鼓號樂隊也帶來精彩演出，官校生們英姿颯爽，演出曲目包含逸雲、海軍軍官學校校歌、起錨歌、雷神進行曲等軍樂。

今年亮點之一的是譽有「純金之聲」稱號的美國加州大學洛杉磯分校UCLA棕熊行進樂隊，受邀參與國慶典禮表演，一行人在9日清晨抵達台灣，隨後下午即在台北國家兩廳院藝文廣場演出。熱情招呼、充滿活力，是UCLA棕熊行進樂隊招牌，今年受邀參與2023國慶演出，這也是他們睽違7年再次訪台，這支棕熊行進樂隊來頭可不小，曾在奧運開幕和閉幕典禮，以及奧斯卡金像獎頒獎典禮上大放異彩，平時也經常在美國足球賽參與演出。

而受邀前來我國國慶大典表演的日本東京農大二高吹奏樂部又稱「翡翠騎士」，上身的深綠色制服配上牛仔帽，輕快曲風加上七彩繽紛的旗幟於空中揮舞，盡展青春氣息，演出曲目包含動畫組曲、超級瑪利歐兄弟等台灣人耳熟能詳的曲目。

當然死板板是普遍對國軍弟兄的刻板印象，今年海軍軍官學校，則帶來花式表演，打破許多人對國軍學生的印象。

演出過後，天空隨即飄起雨來，旁邊觀賞的民眾紛紛感謝天公作美，也期待明天國慶不要下雨。會後四校也互相交換禮物，國慶籌備委員會秘書長、內政部次長花敬群也致贈四校感謝狀。花敬群表示，台、美、日三國表演風格不同，但都充滿朝氣，歡迎民眾明日到總統府前或是在電視機前面好好欣賞。