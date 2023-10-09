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英國大都會銀行獲資金活水 股價振奮

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陷入財務困境的英國大都會銀行（Metro bank）8日宣布，該公司將進行3.25億英鎊（約3.96億美元）募資與6億英鎊債務再融資。

此次籌資由哥倫比亞銀行家與房地產開發商巴卡爾（Jaime Gilinski Bacal）領投，他同意透過旗下投資公司Spaldy Investments注資1.02億英鎊。交易完成後，巴卡爾將成為該銀行控股股東，持股53％。

受此消息激勵，大都會銀行9日股價一度大漲26％，但今年迄今仍累計大跌逾59％。

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