2023諾貝爾經濟學獎 揭開疫後勞動市場新焦點

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2023年諾貝爾經濟學獎得主9日揭曉，由美國經濟史學家兼勞動經濟學家高爾丁（Claudia Goldin）單獨獲獎。目前擔任哈佛大學經濟學教授的高爾丁，是目前全球十大最具影響力的女性經濟學家之一，主要研究為女性勞動力、收入中的性別差距、收入不平等相關議題。

瑞典皇家科學院表示，高爾丁透過歷史角度，提供人們對於女性收入與勞動市場參與率有更深層的了解，她在40年前就率先開創女性在勞動市場的研究，專注美國經濟中的女性歷史研究，深具影響力的論文涵蓋女性追求事業與家庭的歷史、高等教育中的男女同校與避孕藥對女性職業與婚姻決定的影響。高爾丁除了啟發新一代女性經濟學家崛起，並還促使性別經濟學躋身成為主流經濟學的流派之一。

中信金控首席經濟學家、台大經濟學系名譽教授林建甫表示，高爾丁以專研性別平權、勞動經濟在此次獲奬，正是反映COVID疫後勞動市場缺工嚴重的大問題，美國市場不僅較疫前減少了100萬名的勞動力，同一時期還發生的高通膨刺激了物價飆高，勞動族群感嘆薪資跟不上，接連發生影劇、汽車等產業工會的大罷工，而社會僵固的同工不同酬問題更因此擴散到更多層面，很多問題都不是單一政策可以解決，提醒經濟學界可以多參考高爾丁的長期研究，反射現階段勞動市場的困境。

台大國際企業學系副教授盧信昌進一步分析，二次大戰期間，男人上前線打戰、婦女後援備料，女性近乎主導勞動市場，二次戰後婦女轉向投入生育，並返回家庭照顧，嬰兒潮的社會需求及型態使得女性退出職場；及至嬰兒潮擔負勞動市場角色，女性才慢慢返回職場，但工作內容多是秘書、助理等辦公室文書的服務性質。

盧信昌指出，近十年來，美國女性受薪員工占整體企業受薪員工已觸及50％，而COVID疫情再度改變女性勞動力的參與和工時分配，加上網路和AI技術正在取代女性勞動者的文書助理職務，高爾丁的研究在此次獲獎，等於提醒女性勞參者應考量長期參與經濟的決心，重新均衡家庭、工作承諾、職涯的三大挑戰，「具有時代意義！」，也代表新的研究趨勢將再度開展。

盧信昌在芝加哥大學經濟學系攻讀博士學位時，以勞動經濟學研究核心，芝加哥學派和高爾丁的哈佛大學勞動經濟學派，各有主張，現任美國財長葉倫也是女性勞動經濟研究學者，但和高爾丁的研究選材不同。盧信昌表示，台灣因為工會運作不活躍，勞動力資料分散在中央和地方政府，高爾丁從長期歷史資料統整的研究成果，台灣很難有跟進的學者或研究，也值得警惕。