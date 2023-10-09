翡翠騎士在圓山飯店以樂會友 來台原因曝光

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繼去年「橘色惡魔」日本京都橘高校管樂隊來台掀起熱潮，延續台日情誼，今年10月財團法人台北愛樂文教基金會與慶籌會、文總共同邀請「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部共148人訪台，台北愛樂也與「翡翠騎士」今（9）日在圓山飯店交流演出。

「翡翠騎士」與台灣的緣分是始於今年2月，當時台北愛樂室內合唱團赴日巡演，並於群馬縣引起熱烈迴響，演出隔日旋即拜訪東京農業大學第二高等學校，與吹奏樂部展開良好交流。

以此為契機，由高崎國際音樂協會及台北愛樂文教基金會居中牽線，促成此次「翡翠騎士」來台演出，並於10月9日在圓山飯店，由台北愛樂室內合唱團、台北愛樂少年樂團與東京農業大學第二高等學校吹奏樂部進行交流演出，以樂會友延續台日情誼。

擁有「翡翠騎士」（EMERALD KNIGHTS）美名的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，與「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部同為日本最頂尖的吹奏樂隊，更是群馬縣第一所於同年榮獲兩座全國性大賽金賞的學校，曾獲吹奏樂大賽51次縣大會金賞、西關西吹奏樂大賽大會連續2年金賞、行進吹奏樂全國大賽連續3年金賞等佳績。

為讓來自日本的嘉賓以音樂領略台灣的人文風光，交流會首先由台北愛樂少年樂團帶來指揮暨作曲家游家輔以台灣民謠融合藍調爵士及原住民古調為靈感創作的《台灣狂響》，以音樂傳遞台灣多元豐富的人文風景，表達來自台灣的誠摯歡迎。緊接著「翡翠騎士」則演繹熱情洋溢的《寶島》及《桑切斯的孩子》，以整齊劃一的動作加上氣勢磅礡的管樂齊奏，帶來精采萬分的演出。

交流會最末由台北愛樂室內合唱團攜手台北愛樂少年樂團，演出由游家輔編曲及指揮的《感恩的心》。除以音樂會友之外，台北愛樂也為每位來自日本的貴賓準備台灣知名伴手禮小泡芙及牛軋糖，還有台北愛樂專屬徽章，相約不久的將來於兩地再聚。