民進黨換了位置換腦袋？ 勞動部前官員憶：李應元也曾同意公務員組工會

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近日高爾夫球大廠明揚國際釀災，讓外界關注消防員權益，消防員權益促進會則疾呼開放讓消防員組工會、維護自己權益，但考試院卻只想修正公務人員協會法。勞動部前技監、全國公務人員前理事長李來希回憶，民進黨在野時曾主張公務員可以組工會，前勞委會主委李應元更要修正工會法開放公務人員組工會，但後來卻遭考試院卡關，導致無法如願，呼籲民進黨「不要換了位置就換了腦袋」。

「公務員籌組工會應該是理所當然」，李來希說，美國、香港、韓國等多國允許公務員、消防員、警察組工會，紐約州警察甚至還可以罷工，法國公務員也可以罷工，但因考試院卡關，讓台灣公務員組工會之路卡卡，建議可以與教師工會一樣初期以團結權及協商權為主，至於罷工的爭議權則可以限制，但他認為，沒有一個執政者希望罷工發生，但社會穩定不能建構在犠牲勞工權益之上

針對考試院擬修正公務人員協會法，強化公務員的團結權及協商權，李來希批評，不如就修正工會法，讓公務員可以組工會，否則現行公協法幾乎都只能提出「建議」，沒有對等協商的可能。

東華大學法律系副教授張鑫隆說，公務員組工會當然沒問題，但政府就是雇主心態，擔心一整到晚工會頻頻要求如加薪等權益等，但如我國教師工會爭取的不是薪資，而是制度方面等權益，且組成工會後可以受團結權及協商權保障，而不是如現在一樣政府給公務員的種種好像是施捨一樣。

針對公協法修法擬擴大團結權及協商權，張鑫隆建議，可以直接讓公務員適用工會法或在公協法明定公務員的團結權、協商權及「裁決權」，至少要有這3權才能保障公務員的結社權。