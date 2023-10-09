國慶連假台中漁民抗議 59艘漁船掛布條「還我漁場」

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台中港近幾十年來幾度擴建，造成原漁場大幅限縮，衝擊漁民生計，9月14日發動400多名漁民到航港局中部航務中心與台中港務公司拉布條抗議，表達台中港建、擴港未合理補償漁民損失訴求；國慶連假，在漁船上及梧棲漁港區再現抗議布條；台中港務分公司建議漁民，依先前協商建議方式辦理，找出可行方案。

據了解，59艘漁船上懸掛國旗及「還我漁場」、「不顧漁民生計」、「還我傳統漁場漁業經營權」等標語布條抗議，集結台中港錨泊區進行海上抗爭，另梧棲漁港區岸上懸掛抗議布條，有漁民說，若抗議無法獲得滿意答覆，將擇期再出航抗議。

台中市漁民發展協會理事長陳金標表示，台中港近海原漁場廣闊關、漁獲碩，港務公司近年來不斷圍海造地，漁民賴以生存的漁場範圍逐漸減少。自30年前開始，港區附近廠房增設化學儲槽等，恐汙染海域及漁場，影響漁民權益。

台中區漁會總幹事趙朝森說，台中港於1973年前建港，分3期陸續展開闢建航道、碼頭、工業港區、火力發電廠、海堤等工程，迄今仍繼續施工；台中港闢建及港區劃界、船舶航行等，漁場不斷被限縮，機漁船停泊區數次被迫遷移，漁業資源減少，損及漁民權益。

台中港務分公司表示，商港的規畫、建設、經營及管理等均依《商港法》規定程序辦理，開港後已完成相關補償，針對漁民陳情台中港建港及擴港影響漁民權益損失，建議漁民可依照先前拜會協商所建議的方式來辦理，一起找出可行的方案。