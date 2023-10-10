適度妄想能克服困難！生病或陷入困境的人更要樂觀

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心理學家泰勒和布朗在一九八八年發表了一篇經典文章，指出妄想有時還是很有用的，而太了解現實反而沒幫助。

泰勒是社會心理學家，從一九七○年代開始，她轉而研究健康心理學，以探索心態和行為對身心健康的影響。泰勒和布朗提出的嶄新論點是，稍微偏頗的自我認知，包括意識到自己的優勢、無視自己的弱點，其實是有好處的。它能促進心理健康、減少壓力，讓我們更有能力去應對挑戰。

泰勒最重要的研究對象就是癌症患者。她發現，患者若保持某種幻想，深信自己多少能控制疾病的發展，有時還會因此發現新的生活目標。

我們在上一章也提到，稍微自我膨脹有許多好處，就算變成討人厭的自大鬼，也會有些收穫；在社交生活中，也不會陷入自悲自憐的痛苦中。

泰勒發表此篇論文後，各項相關研究也深化了他們的論點：樂觀心態對適應力、應對力和健康都有正面的影響。當然，沒有證據顯示，樂觀心態對健康有魔法般的效果，但至少可以激發當事人的積極態度與言行。心理學家認為，行動可分成「問題導向」(problem-focused)與「情緒導向」(emotional-focused)。樂觀態度會啟動有建設性的行為，但實際的應對機制則取決於當下所面臨到的挑戰。透過問題導向的策略，就能減輕壓力、改善健康狀況。例如，身體扭傷時就該接受物理治療、成績不好時就要培養良好的讀書習慣。

有些問題不容易改善或涉及到情緒。例如，樂觀的人在經歷創傷事件時，會去尋求朋友和家人的支持，或接受心理治療。又或者，他們在悲劇中尋找正面的意義。另一方面，悲觀的人會選擇無效的應對策略，比如逃避現實、遠離人群或抱持著消極的執念。

越來越多的證據顯示，樂觀心態能讓你延年益壽。比起客觀的身體數據評估，若加上當事人的主觀描述，更能證明這個道理。

不過，青少年吸菸者則是反例。研究顯示，樂觀心態所帶來的正面影響，只會作用在承受龐大壓力(如準備考試)或生重病的人身上。對於失去健康或幸福、想要重新回到穩定狀態的人來說，樂觀是一種寶貴的心理素質，哪怕是天馬行空的幻想也有用。當然，它的影響力也是因人而異。

年輕人大多身體健康，感到自己強壯而有活力，很少會想到以後會有關節炎、心血管疾病或糖尿病等問題。二十歲的人多少會覺得自己身強體壯，而且這時期的外表和身體感，會成為以後衡量健康衰退的標準。某位智者說過：「青春都在年輕時耗費掉了。」

世上許多事情都會隨著時間的推移而變好，除了身體健康。

現代醫學和流行病學改善了大眾的生活。而今日看來都是迷信的養生方法，在過去可是被當成理性的做法。對於西元四世紀的歐洲人來說，生病時佩戴護身符是理性的做法。但在今天，可靠、有效而理性的知識和方法更多了，所以我們更懂得如何去延長壽命、拓展生活經驗。可惜的是，對年輕人來說，老年生活非常遙遠，所以做選擇時會受到當下的因素所影響。

因此，對於十幾歲的吸菸者來說，樂觀心態沒什麼好處，就算有想到日後的健康問題，也不會後悔自己的決定。他們高估現狀，所以才有這種無益的心態。十幾歲的青少年正值黃金時期，身體健康，更能享受社交優勢，覺得自己抽菸時又帥又有吸引力。他們還沒有菸癮，不會為此所困，因此欠缺動機去戒菸。有太多證據顯示，抽菸對身體有長期的負面影響，所以這方面的樂觀心態是有害的。年輕人缺乏自制力又過度自信，還以為抽個幾年就可以戒掉；這就是有害的妄想。