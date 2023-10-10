為何漲價後顧客反而變多？漲價有學問

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比起決定價格，讓很多生意人更怕的是漲價，其中的理由可以濃縮在一句話裡，就是我在本書一開始提到的：「害怕如果一漲價，客人就不買了。」

別再打折了，立刻！

若按照我們先前談論的內容，對於商品和服務，顧客（尤其是既有顧客）心中都有內部參考價格，也就是「⑨購入價格」。同時，顧客心中也存在著「④期待價格」。

另一方面，顧客心中還有「①公正價格」，也存在著第三章所介紹的丹尼爾．康納曼教授發現的法則。換言之，只要有明確的理由，顧客就能接受漲價。這真是令人煩惱的狀況。

特別是過去一直訴求價格低廉的製造商，或是以折扣吸引客人的店家，在這種時候就會陷入恐懼，害怕客人很有可能瞬間消失，因此不太敢漲價。

這當然會讓人深感不安，但我的回答是：「請先暫時停止打折促銷。」並且該漲就漲。

當然，這樣一來很有可能會造成顧客一時之間消失，銷售額可能也會降低。也一定有部分的顧客追求便宜，這樣的客人必定會離開。但是我看了許多例子後，發現在很多案例中，其實數字下降得沒有想像的多，事實上甚至沒有下降的情況。

漲價了，顧客反而變多？

我舉個例子為各位說明。這個案例是東京都八王子的寵物沙龍「Ridere Cane」（リーデレカーネ），最終決定漲價的經過。這間公司在2022年5月，先大幅調漲了服務中的剪毛和寵物住宿的費用。漲價的背景就是因為燃料費、電費、瓦斯費、各種業務用品的價格都上漲了。事實上，問題就是這間店的寵物剪毛費用，以整個業界來說，本來就太過便宜。店家也一直思考，如果不修正這個問題，將來就沒辦法持續培育良好的員工、提供優質的服務。

在漲價時，店老闆原口八惠子不想要搭漲價風潮的順風車，更不想只是簡單一句：「因為營運難以維持，所以漲價。」她希望能明確傳達自己的心路歷程、漲價的原因，以及做出這個決定的苦澀心情。

因此她藉由定期發行的電子報「Smile Dog 通信」，寫下了漲價的原委和背景。此外在店家的LINE 和店面櫃檯，也告知顧客：「剪毛和住宿的費用調漲了，我們在『Smile Dog通信』上，說明了做出這個痛苦決定的過程與面對各位顧客的心情，希望大家能抽空閱讀。」

結果如何？如果我們把漲價前四月的數據設為100的話，那麼剪毛業務的銷售額成長為100.2％、住宿是127.9％。其他包括這幾年努力經營的訓練課程則成長為149.9％，商品販賣是122.1％。不管哪個類別，都超過了前一年的數字，五月的整體營業額也達到108％。

寵物住宿之所以提升，原口表示是因為日本五月有黃金週假期，再加上新冠疫情比較穩定，算是時機正好。但如果只是時機好，客人也很有可能去其他更便宜的店家消費。我認為，這是因為他們也全面傳達了自家的價值而達到效果：「自己的住家兼店鋪，所以晚上也有人在。」、「店裡有自由的空間，不會一直把寵物關在籠子裡。」原口也說：「感覺顧客比我們先前預想的，還要欣然的接受了漲價。」

其結果，是整個月的毛利與前一個月相比達到215％。她說：「我在計算毛利成長率時，還以為哪裡算錯了。」不過這正是適當的對價關係。

漲價，也能幫你篩選好顧客

不再折扣和促銷後，你很有可能會收到客人的抱怨。無論在什麼地方，都會有人追求即使只便宜一塊錢，也要選更便宜的。只要有一個客人喊著好貴，那麼賣方就會很遲疑，不知道該不該漲價。這也是無可厚非。