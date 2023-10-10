老店教我們的事 永續發展不能缺少專業經商

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我一直強調專業經商的重要，不光是因為這是在價格上升時代，生存下去的重要手段，而是因為這也是守護我們引以為傲的技術與傳統。

老店堅持專業，也是守護傳統

東京都板橋區有一間名為「坂井善三商店」的店家，製造與零售自家製造的醃漬物。他們販賣的醃漬物種類很多，根據老闆坂井清峰說，各式各樣當季的蔬菜，都會配合適當的時期醃漬。就他所知，東京都內一年之間只銷售自家製醃漬物的製造零售業，就只有他們這家而已。

東京都內有很多醃漬物商店，不過其他店家只有少數一部分商品是自家製的，有些店家甚至全都是批貨來賣。

我不是要說進貨來賣這件事不行，但如果坂井的店消失了，那麼這項技術和傳統，還有其中包含的價值，會何去何從？

實際造訪坂井的店鋪時，讓我印象非常深刻。有一對二十多歲、看起來很時尚的情侶，與我擦身而過走出店面，當時我聽見他們的竊竊私語：「這間店真的很棒耶。」

我的朋友中，也有很多人支持坂井的醃漬物。我也經常聽說一些完全不吃醃漬物的小朋友，卻非常喜歡吃坂井的店鋪賣的醃漬物。

坂井提供的，確實是作為商品的「醃漬物」，但它能讓社會更豐富，我認為我們應該把這種東西稱為「文化」。而在今天這個社會，文化正在快速流失。

例如前述大塚製茶的大塚也說：「現在真的很少人會用茶壺泡茶了。」在製造茶葉時，有些茶葉是專門為了用茶壺泡開而製的。如果失去了用茶壺泡茶的文化，那麼整個製茶文化也會跟著消失。

在近年產業結構、生活樣貌的變化中，很多技術和傳統就這麼逐漸失傳。

商業要永續發展，不能缺少專業經商

永續發展目標（SDGs）已成為近年來的潮流術語，各領域都在追求這個目標，而商業也不例外。不只環境需要永續發展，生活和商業活動也需要，這種意識越來越高漲。

在新冠疫情爆發前，亞洲各國許多中小企業經營者紛紛來到日本，學習日本的經營學，因此當時有一系列的課程講座。那時我負責了系列中的行銷課程，而我在課程中講的是「商業的永續發展」。

我的課程宗旨非常單純，就是商業的永續發展，必須有足夠的顧客，而這些顧客要能持續購買。為了讓各個企業都能實現這個宗旨，我就像在寫這本書時一樣，一邊舉了很多實際的案例，一邊說明具實踐性的行銷理論與手法，許多經營者都表示獲得了非常多感動與啟發。

為了達到商業的永續發展，我認為專業經商是不可或缺的。賣方若能身為專家，傳遞商品價值；而顧客在了解其價值後，成為了優良顧客並支持其價值，就會不斷以適當的價格購買。

如果這樣的循環能持續下去，不僅能延續自己的生意，也能守護透過這個商業所實現的文化，我真心如此相信。

在第一章，我說到如果沒有辦法從便宜賣的束縛中逃離，那麼日本整個國家的水準都會下降，這將是嚴重的問題。而專家的存在，正是日本文化今後存亡的關鍵，這麼說絕非言過其實。

「成為專家」絕非什麼誇大而困難的事，重點是你和你的公司要意識到，你們早就已經是專家了，並要有意識的走向這條道路。如此一來，未來將會有什麼樣的世界在等著你？這裡我想舉一個具體的例子供大家參考。

一間位於北海道新日高町的鞋店「footloose」（フットルース）適逢十週年紀念。這間店面原本設在一個購物中心裡，十年前購物中心破產倒閉，因此店家就重新在外面開設門市，當時他們強調的特色是「不對腳造成負擔的鞋子有多重要」。

自此以來，他們就以專家的角度，不斷致力於向顧客傳達概念：「不對腳造成負擔的鞋子非常重要。」讓顧客了解要從腳開始思考健康。

在十週年的同時，店老闆妹尾巨知首先決定不舉辦常見的「十週年紀念大特賣」，因為這實在不是這間店的風格。他們的想法不是希望藉由打折和送禮討客人歡心，而是希望能收到顧客的祝福。恰好當時正值春天，也就是櫻花的季節，因此他們想到：「不妨讓客人在櫻花的花瓣上寫下祝福，貼在窗戶上！」

接著，他們在每個月發行的通訊刊物上向顧客呼籲，同時也把櫻花粉色花瓣形狀的便條紙放在信封裡寄出去，之後就陸續收到了顧客的回信。

值得注目的是其中的內容：

「託你們的福，我慢慢學習到了關於腳的知識。一回過神來，我已經會開始從腳來思考健康了。」

「謝謝你們讓我知道走路的重要。」

「直到70歲，我才第一次知道照顧腳有多重要，謝謝你們教會了我這一點。」

許多顧客都寫下了店家教會他們什麼，以及感謝的心情。這是一家鞋店，但是對客人來說，它是超越鞋店的專家，教會了他們鞋子的重要性以及健康從腳開始。

迎接十週年紀念時，店家的窗戶上貼滿了客人寫上祝福的粉色花瓣紙條，就像是開滿了櫻花一樣。

請各位成為專家，客人也正等著你，向他們展現一個他們還未知的世界。你的商務如果也能向專業經商更進一步，那麼在價格上漲的時代，就不需要在意價錢，繼續經營。

不只如此，就像老闆妹尾的窗戶上盛開的櫻花紙條一般，可以受到顧客的喜愛與信賴，也可以經營讓人感到快樂的生意。