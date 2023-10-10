17個月銷售冠軍 機車股今年大豐收

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三陽工業(2206)，國內汽機車生產銷售大廠，三陽機車（SYM品牌）研發生產製造，越南、中國大陸、義大利、德國都有工廠，銷售亞洲、歐洲，公司設定三年內機車內外銷合計要達一百萬輛目標。另外，汽車銷售代理南韓現代（HYUNDAI），今年上半年合計銷售1.13萬輛，年增67.9%，表現超越市場上所有非豪華車品牌。

今年國內有機車銷售貼補加持，三陽機車受惠高階機種及平價機種熱銷，九月國內機車銷售達36,119台，月增8%，創單月銷售新高，而且市佔率高達39.9%，連續17個月居銷售冠軍，累計前九月銷售23萬6,484台，年增32%，今年是大成長年。

三陽今年前八月營收439億，年成長32%，上半年每股獲利4.57元，比去年同期成長119%，民俗月後進入新車銷售旺季，全年獲利上看EPS 8元，倍數成長，並創下公司成立以來最好的一年。

三陽股價走勢四月份一度從40元飆漲到99.3元，漲高後近期出現震盪走低修正，時間已經長達四個月，股價也回測70元，跌幅接近30%，以10/3收盤價75.7元計算本益比只有九倍，具長線投資價值。

目前股價月線在74.4元，半年線在71.8元，已經形成均線多頭排列，未來只要站上78元頸線雙底完成，就有機會發動一波新的多頭行情。

本文由理財周刊提供，原文網址見此。