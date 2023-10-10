慶雙十 16檔三優股吸睛

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16檔三優股 搶搭選舉列車

10月慶祝行情來了。投資專家分析，台美股市均進入財報業績公布期，在經濟基本面支撐下，是逢低分批布局好時機，市場節奏轉向低基期類股輪動，產業回溫利基者尤佳，建議押寶永豐金、至上、京元電子等16檔，兼具本益比低於大盤、第三季營收季增且法人偏多操作的「三優股」，有望卡位年底選舉行情。

統一投顧董事長黎方國表示，進入10月中旬，美國企業將公布第三季的季報，目前法人預估美股S&P 500企業獲利數字，重新恢復年增水準，因此財報偏利多解讀；另台股重量級雙王法說會將召開（12日大立光及19日台積電），市場預估台積電第三季獲利將順利達標，且第四季展望正向，在美股財報、雙王法說會「兩大關鍵利多」效應下，看好權值股有望接棒多頭行情。

美元指數、美債殖利率近期雖略見回落，仍位於高檔，隨美國多項重要經濟數據將陸續公布，投資人靜觀其變，投資專家指出，儘管國際情勢不穩，但台股基本面有撐，加上總統大選行情下國家隊護盤不遺餘力，現階段建議布局績優股。

觀察市場資金轉向低基期類股輪動，其中低基期且具備業績成長題材，將成為未來選股主軸，篩選本益比低於大盤、第三季營收季增且法人本周加碼的「三優股」，包含有永豐金、至上、群光、京元電子、松上、力成、東陽、晶技、晶碩、鴻準、華電、零壹、豐藝、新建、國巨、潤隆等，雙十節後可望展開攻勢。

永豐金業績大爆發，第三季營收達145.64億元，較前季成長6.13％，獲利也表現優異，受惠銀行子公司獲利穩健，且證券子公司獲利大成長，累計前三季稅後純益衝上157.47億元，持續改寫歷史同期新高，法人單周狂掃逾1萬張。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則指出，今年來美國聯準會始終維持鷹派論調，對股市造成壓力，現階段9月營收及第三季財報都將陸續公布，美股也將進入超級財報周，在旺季效應加持下，第四季股市有望回歸基本面，若基本面持續轉佳、Fed利空逐漸鈍化，將有利資金緩步回流電子股及推升行情。（相關新聞見A3）