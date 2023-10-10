總統國慶演說 聚焦四方向

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總統蔡英文今年國慶演說主題為「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」，她將說明七年來，始終信守承諾、維持現狀，穩定兩岸關係，同時厚植國力，強調台灣是驅動全球供應鏈重組關鍵力量，台灣已是世界的台灣。

今年雙十國慶演說，是蔡英文任內的最後一次，知情人士透露，演說共分四大重點，一是不前進就倒退，不奮進就被決定命運；二為感謝台灣人民，在艱難挑戰中落實改革；三是七年來厚實國力，台灣已是世界的台灣；四為自信沉穩，國家繼續前進，讓世界因台灣而更好。

在兩岸關係上，蔡英文強調，自2016年以來，始終信守承諾、維持現狀；堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，與全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定。

蔡英文將提到，潛艦國造在歷經30年，橫跨不同政黨總統，從無到有，終於實現，第一艘原型艦9月下水，預計在2025年正式服役。台灣的國防自主至此再跨出一大步，再次展現守護中華民國台灣的決心。

她亦將強調，從未忘記對改革承諾，也深知改革帶來衝突和陣痛，例如為讓年金財務能永續，感謝軍公教諒解，得以推動年金改革；及政府努力照顧勞工朋友，撥補勞保基金，連續八年調漲基本工資，及提出「最低工資法」草案。

在推動社宅及能源轉型，八年20萬戶社宅目標，將在2024年底達標，並逐步落實「居住正義」。近年大幅提高能源供應，也全力推動能源轉型，去年讓綠電總發電量，首度超越核電，持續往「2050淨零轉型」目標邁進。

蔡英文亦將讚許，台灣翻轉過度依賴單一市場的狀況，對美國的出口金額翻倍成長、對新南向國家出口亦創史上新高、強化與歐洲鏈結，讓台灣成為全球供應鏈重組中的關鍵角色。