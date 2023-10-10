台灣首枚自製 氣象衛星升空

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臺灣首枚自製氣象衛星正式升空。國家太空中心匯聚超過臺灣20家廠商共同打造的氣象衛星「獵風者」，9日搭乘法國Arianespace的VEGA火箭升空，進入預定的低地球軌道運行，晚間地面接收站也通聯上獵風者，預計將提供可觀資料，有助全球氣象預報及研究。

國科會主委吳政忠9日至國家太空中心的衛星操控中心(SOCC)觀看火箭發射情形。獵風者衛星搭乘的VEGA火箭原定臺灣時間10月7日上午在法屬圭亞那的太空中心發射，但在發射倒數14秒時，因監測數據微幅超標取消，臺灣時間9日上午9時36分重新發射。

國家太空中心主任吳宗信表示，獵風者衛星的酬載是GNSS-R，任務是透過導航衛星訊號經海洋反射的樣態反演出風速。由於海面上很難廣布觀測站，氣象資料取得並不容易，唯有衛星能高頻率、大面積觀測。獵風者衛星將跟福衛七號六枚衛星星系相輔相成，期待對氣象預報做出貢獻。

獵風者衛星是由國家太空中心匯聚芳興科技、漢翔、公準精密、卓越光纖、華泰電子、凌群電腦、台灣矽微等逾20家台廠共同打造，初估整個衛星計畫國內自製率達82％，國科會表示，透過學研合作過程，帶領國內相關產業跨入太空領域，意義非凡。

獵風者衛星之酬載GNSS-R經由海面反射的訊號，分析浪高反演風速所蒐集的海面風速資料，並將透過TROPS（Taiwan Radio Occultation Process System）系統對全球公開。