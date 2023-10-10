三星、海力士陸廠設備 獲解禁

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韓國9日宣布，美國已將三星電子及SK海力士兩大晶片業者列入認證終端用戶（VEU）名單，即日起無限期開放美國業者對三星及SK海力士中國廠房出口半導體製造設備，有助穩定全球晶片產能。韓國總統府經濟事務秘書Choi Sang-mok表示：「美國政府的決定化解了韓國半導體產業最大貿易問題。」

同樣受限美方禁令的台積電9日表示，不評論市場傳聞。法人研判，台積電南京廠是以28奈米製程技術為主，未來迭代至先進製程機率不高，影響有限。另韓廠在中國生產的記憶體晶片，非最先進的，且依然無法採購ASML的EUV光刻機至大陸工廠，只能在成熟製程範圍內維持經營。

去年10月美國政府為防止中國急速擴張半導體勢力，下令禁止美國業者出口先進半導體產品及設備至中國。

這項禁令涵蓋產品列表包括採用FinFET製程技術的16奈米至14奈米邏輯晶片、18奈米以下的DRAM晶片，及128GB容量以上DRAM晶片生產設備或技術。美國半導體業者須向政府取得授權，才能將特定品項出口至中國。

美國政府為確保全球半導體市場供貨穩定，去年10月授予台積電、三星及SK海力士為期一年的豁免權。今年9月豁免權即將到期，三星及海力士取得無限期豁免權，未來即不用再逐年談判。

三星在西安設有晶片廠專門生產NAND Flash記憶體晶片，產量占三星全球NAND Flash產量的40％。三星在蘇州還有一座晶片封裝廠。SK海力士在大陸有多間廠房，其中無錫廠生產DRAM記憶體晶片占該公司全球產量的50％。

台積電方面，第二季製程結構已以先進製程為主，5奈米和7奈米製程比重已逾50％，來自中國大陸比重已不及15％，影響不大。另一方面，台積電選擇降低中國營收比重，積極擴張海外產能，將地緣衝突影響降至最低。

法人認為，豁免消息主要影響恐是破壞記憶體供需平衡，無限期豁免下，兩大記憶體公司將持續增加中國工廠產能，加上中國記憶體晶片廠快速崛起，如長江存儲，長鑫存儲及福建晉華，若供給持續開出，難免又造成另一次價格崩跌，台廠如南亞科、華邦電、旺宏將首當其衝。