2023諾貝爾經濟學獎 女力高爾丁獨得

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2023年諾貝爾經濟學獎得主9日揭曉，由美國經濟史學家兼勞動經濟學家高爾丁（Claudia Goldin）獲獎。目前擔任哈佛大學經濟學教授的高爾丁，是目前全球10大最具影響力的女性經濟學家之一，主要研究為女性勞動力、收入中的性別差距等議題。

1969年頒發諾貝爾經濟學獎項以來，高爾丁是第三位女性獲獎者。瑞典皇家科學院表示，這次得獎彰顯她在促進女性勞動市場理解上的貢獻。高爾丁透過歷史角度，提供人們對女性收入與勞動市場參與率有更深層的了解，她在40年前就率先開創女性在勞動市場的研究，除啟發新一代女性經濟學家崛起，還促使性別經濟學成為主流經濟學流派之一。

高爾丁因專注美國經濟中的女性歷史研究而聞名，她在該領域深具影響力的論文涵蓋女性追求事業與家庭的歷史、高等教育中的男女同校與避孕藥對女性職業與婚姻決定的影響。

中信金控首席經濟學家林建甫表示，高爾丁的研究在疫後勞動市場缺工嚴重、產業工會罷工下，可多參考。

台大國際企業學系副教授盧信昌則進一步分析，近10年美國女性受薪員工占整體企業受薪員工已觸及50％，新冠疫情再度改變女性勞動力參與和工時分配，加上網路和AI技術正取代女性勞動者的原有職務，高爾丁獲獎，等於提醒女性勞參者應考量長期參與經濟的決心，重新均衡家庭、工作承諾、職涯的三大挑戰，「具有時代意義！」，也代表新研究趨勢將再度開展。