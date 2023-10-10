為中華民國國慶祈福，願西線無戰事

今天是中華民國112年國慶，值得慶賀，過去這一天總是張燈結采喜洋洋，所謂國慶正是國家的生日，自然是值得國人一起歡樂之日。回顧一個世紀以來，我們國家屢經憂患，幾度山窮水盡，終能柳暗花明，往事歷歷，值得借鏡。

1912年中華民國舉行第一屆國慶紀念祝典，孫文為上海英文大陸報撰寫「中國之鐵路計畫與民生主義」，好景不常，此後由於軍閥割據，國慶總在衝突中度過，直至北伐完成，情勢稍穩，國慶稍有歡樂，惟不久抗日戰爭又起，國慶每每在蔣委員長「國慶紀念日告全國國民書」中祈願和平的到來，漫長八年，日本終於投降。不料，國共內戰捲地而來，隨著戰火、通膨的失控，國慶的喜悅早已被恐慌嚇得無影無蹤，迨國府遷台，八二三砲戰告捷，局勢才算安定下來，國慶日也才終於有了四海昇平之象。

自1960年代起，兩岸雖仍戰雲密布，但情勢穩定，在政府致力外貿發展下，經濟快速成長，被國際譽為經濟奇蹟，躋身亞洲四小龍。然而，國際情勢詭譎多變，我國於1970年代退出聯合國、並和美國斷交，這個年代的國慶日總在「莊敬自強，處變不驚」中度過。雖然如此，台灣每人GDP自1971年退出聯合國時的451美元，逐年成長，至1992年已逾1萬美元，薪資年年成長逾10％，那是最美好的年代，國慶日自然是喜洋洋。

隨著大陸經濟改革開放，兩岸也從戰雲密布走向貿易正常化，1988年國貿局首次召開大陸物品進口審查會議，為大陸物品進口拉開序幕，此外，也開放國內企業赴大陸投資，在經濟、文化及政府的交流下，兩岸互蒙其利。2001年冬天，世界貿易組織（WTO）於杜哈召開部長會議，順利通過兩岸入會案，兩岸貿易正常化邁入新里程碑。

不幸的是，自2017年美國總統川普上台後，美中貿易摩擦加劇，兩岸關係也日趨緊張，去年國慶日，對岸來了26架軍機擾台，因應台海軍事威脅，政府宣布自明年起義務役的役期將由目前四個月延長至一年。兩岸從八年前的和平交流，演變到如今劍拔弩張，實非台灣之福。去年中共二十大開幕，大陸領導人習近平表示：「中共堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」

我們不樂見兩岸發生戰爭，相信國內也沒有人願意重返戰雲密布的年代，然而如何避免戰的發生，則需靠執政者的智慧，民進黨總統參選人賴清德於2013年台南市長任內，在國慶日率市府團隊祝賀國家生日快樂，他說自己每年升旗典禮都會唱國歌，沒有避開任何字眼，他在國慶升旗典禮許下願望說：「希望從政者能發揮智慧，別忘了投入政治的初衷，攜手努力，讓人民過得安定且幸福。」相較今天許多綠營的政治人物，賴清德確實有遠見。

德國作家雷馬克（Erich Maria Remarque）參與了第一次世界大戰，戰後寫下「西線無戰事」一書，在愛國主義煽動下，他18歲還在唸書時就上了西線戰場，歷經這場戰爭，同班20個從軍者，死了七個，傷了四個，還有一個在瘋人院裡，他見到俄國戰俘營的的悲涼，目睹戰場上法軍慘重的傷亡，在書裡他沉痛的說：「我看到了各個民族彼此仇視，而且默然地、無知地、愚蠢地、甘心地、無辜地互相殘殺。我年紀很輕，才20歲，可是對於人生，卻除了絕望、死亡、恐懼與悲痛之外，一無所知。…我們滿手塵土，渾身爛泥，我們的眼睛像積著雨水的水潭，不知道自己是不是還活著。」近日以色列與巴勒斯坦的戰爭又起，傷亡慘重，如同雷馬克在西線無戰事一書所言。

西線無戰事的前言說：「這本書既不是控訴，也不是自白，只是想講述那一代人，他們即使躲過了砲彈，也還是被這場戰爭毀滅了。」寥寥數語，道盡戰爭的可怕。

在國際情勢瞬息萬變的今天，我們慶祝112年國慶之際，盼望參選總統諸君多讀讀「西線無戰事」，如今沒有一件事會比穩定台海情勢更重要、更迫切，一旦捲入戰火，那將是萬劫不復。回顧歷史，在112個年頭裡中華民國有半數的年代都在紛擾、戰爭、恐懼中度過國慶日，但願明年選出來的總統能運用智慧，讓台灣年年「西線無戰事」，人民也不用再為戰爭感到恐懼，惟其如此，經濟才得以發展，國人才有幸福可言。