陸對台貿易調查 延至大選前

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大陸對台啟動貿易壁壘調查大事紀

大陸商務部4月間對台啟動貿易壁壘調查，涉及2,455項產品，原訂調查時間至本月12日，陸方9日宣布，鑑於情況複雜，決定將調查期限延長三個月，至2024年1月12日，也是台灣總統大選的前一日，敏感時點引發各方關注。

陸方4月12日宣布針對台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，涉及品項包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。陸方指出，兩岸在2001、2002年先後加入WTO，但台灣至今仍限制大陸約2,000餘項產品進口，未符合WTO的最惠國待遇，宣布啟動調查。

4月12日是民進黨正式提名賴清德角逐2024年總統大選，這次宣布延長調查時間在台灣國慶前一日，調查最終期限又在總統大選投票前一天，種種特殊時間點也讓外界認為此一調查是基於政治，而非經濟考量。

大陸國台辦在8月中旬根據商務部初步調查結果，確認台灣對大陸採取貿易限制措施，表示將支持依規研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，產業界憂心恐對出口造成嚴重衝擊。

面對陸方動作，政院經貿談判辦公室9日嚴詞回應，陸方調查期限恰為台灣二合一選舉前一天，再度證明陸方所謂貿易調查是出於政治動機，企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉，更是違反WTO規範。行政院發文再次呼籲陸方要回歸正軌，任何雙邊貿易問題均應依循WTO機制，透過雙方協商處理解決，切勿一再政治操作貿易議題。

經濟部稍早亦表示，台灣一向秉持開放態度，願意與中方在WTO架構下協商與處理，「任何雙邊貿易問題，透過雙方協商處理解決」。

經濟部表示，中美貿易戰及美國去風險化以來，已帶動國際產業自大陸遷移風潮，將持續協助業者進行多元市場布局，並貫徹低碳化、智慧化升級轉型的輔助政策，協助業者提升競爭力。

陸委會9日表示，陸方貿然對台進行貿易壁壘調查，刻意捨棄WTO機制協商，完全是出於政治動機。呼籲陸方回歸到WTO機制展開諮商，才是解決兩岸貿易問題的正確之道。