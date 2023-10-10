專家：用經濟影響選戰未必如願

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大陸商務部9日宣布對台貿易壁壘調查延長到明年台灣總統大選前一日，特殊時間點引爆「介選」討論。但從長期觀察，不論是大陸早期推出的惠台措施，亦或政黨輪替後對台的片面制裁，對台灣選民的投票影響都有限。本次介入選舉的操作會起到多少作用，仍有待觀察。

中經院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣表示，兩岸先後加入WTO，我方基於安全考量、降低產業衝擊等因素，確實未開放部分陸方產品進口。但上述措施已有20多年，此刻陸方才提出貿易壁壘調查，選擇的時間點相當敏感，合理推測陸方「政治意圖居多，而非表面上所說的經濟考量」。

顏慧欣分析，陸方公告或預告的每個時間點，國內以及首當其衝的產業界不免產生緊張紛擾。陸方此舉乃是希望更多台灣人可透過兩岸經濟融合的目標，進一步邁向兩岸和平發展。

但她也說，從長期來看，不論過去大陸推出多少惠台措施，或是政黨輪替後各種不友善行為或制裁，之後的選舉結果未必能如大陸所願。也就是說，不論胡蘿蔔或棍子，都未能左右台灣選民的投票意志。

對於陸方8月威脅將研究中止ECFA項下的台灣產品關稅優惠，顏慧欣認為，ECFA是在兩岸相向而行的前題下、最具象徵意義的惠台措施，一旦終止ECFA就代表上述前題已然不成立。但從陸方9月才推出福建惠台措施21條，代表惠台之路並未走到死胡同，因此全面喊卡ECFA的可能性不高。

但顏慧欣強調，即便如此，陸方仍可以挑選部分ECFA項目中的台灣產品進行制裁，這部分已有操作前例，如大陸海關在去年以未符合檢疫檢驗為由，先後禁止台灣石斑魚、竹筴魚進口；另針對台灣PC塑料課徵反傾銷稅等。她強調，若是選舉結果不如陸方期待，台灣個別產業或產品仍有被制裁的風險。