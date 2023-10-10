以巴衝突 推升油、金、美元

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以巴開戰加劇中東地緣政治風險，導致全球市場動盪。國際油價9日一度暴漲逾5％，黃金、美元與日圓等避險資產同步走高，美股指數期貨則重挫。

以巴衝突進入第三天，雙方戰事持續，合計死亡人數超過1,100人，數千人受傷。美國宣布將派遣軍艦與戰機靠近以國區域表達支持，伊朗政府則肯定巴勒斯坦合法防禦行為，外界擔憂這場戰事恐越演越烈。

中東緊張局勢升溫，引發市場對原油供應前景擔憂。紐約西德州原油11月期貨價9日盤中上漲3.19％，每桶報85.46美元。倫敦布蘭特12月期油上揚2.82％，每桶報86.97美元。兩者皆逆轉上周下滑趨勢。

避險資產同樣上漲，紐約12月期金揚升1.05％，每盎司報1,864.5美元。美元指數盤中攀升0.44％至106.51。日圓兌美元走高0.12％到149.13日圓兌1美元。

澳洲聯邦銀行（CBA）分析師發布報告指出：「目前市場風險來自於油價上漲、股市暴跌與波動性加劇，這些因素支撐美元與日圓，同時削弱『風險』貨幣。」

9日是以巴衝突爆發之後美股的首個交易日，大盤開盤走低，那指一度跌逾1％，但隨即緩步回升。台北時間21:51，道指跌0.15％，那指跌0.56％，標普500指數跌0.26％。VIX恐慌指數一度竄升逾12％，隨後漲勢放緩，21:55報18.6點，升6.59％。

以色列基準股指TA-35在8日收跌6.47％，跌幅逾三年最大，9日持續震盪。沙國與埃及股市也受拖累，盤中分別下滑0.55％與0.6％。

以色列貨幣謝克爾（Shekel）兌美元匯率9日一度大跌2.2％至3.924美元，創七年來最低。為支持本國貨幣，以色列央行宣布將拋售高達300億美元外匯，並透過SWAP機制向市場提供最多150億美元的流動性。

專家表示，中東地緣政治風險通常會導致油價上漲與股債下跌。金融市場會受到多大程度衝擊，取決於以巴衝突是否擴大為區域戰爭並將更多國家捲入其中。