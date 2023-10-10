陸股節後低迷 旅遊股領跌

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在中秋加「十一」八天長假後，大陸股市9日恢復交易，但主要指數當天陷入低迷，領跌的反而是因假期最被關注的旅遊族群，早盤滬深兩市均一度跌至近日低點。

陸股自9月28日後再次開盤交易，不過滬深兩市9日開盤重挫，均一度下跌逾1％，上證綜指最低跌至3,072點，創8月25日以來的新低。深證成指盤初曾低見9,991點，為9月22日以來再次失守萬點。

滬深兩市大盤上午均跌約0.7％，但午後反彈，上證綜指跌幅曾收斂回0.2％，收盤跌0.44％報3,096.92點。深證成指午後更幾度轉漲，收盤跌0.03％，報10,106.96點。兩市9日成交值約人民幣（下同）7,700億元。

大陸「十一」長假的旅遊氣息未能鼓舞股市，反而陷入調整。旅遊、酒店、影視等概念股領跌，九華旅遊、萬達電影、中國電影、上海電影、金逸影視收跌停，天目湖和君亭酒店等接近跌停，中國中免跌逾5％。消費概念股相當程度回落，房地產與金融類股也表現低迷。

大陸文旅部日前數據指出，黃金長假八天境內出遊人次8.26億人，旅遊收入7,825億元，分別較疫情前2019年可比口徑年增4.1％和1.5％。電影票房則約僅突破28億元，復甦力度遠低預期。

華為汽車概念股成陸股9日的大黑馬，賽力斯、滬光股份、歐菲光、聖龍股份多檔標的大漲甚至漲停。華為日前透露，與賽力斯合作的問界新M7在6日單日定單規模已突破7,000輛，上市25天（9月12日上市）定單超5萬輛。

在華為領軍下，消費電子股9日齊揚，歌爾股份漲停，立訊精密和藍思科技漲逾4％。