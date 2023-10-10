美參院訪問團會見習近平 舒默籲中支持以色列

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美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率領參院兩黨訪問團，9日在北京會見中國國家主席習近平。針對近日的以巴衝突，舒默表示，他對中國未對以色列展現「同情」的反應感到「非常失望」，呼籲習近平能夠支持以色列。

中美兩國高層近期密切互動，為推動11月APEC舊金山峰會期間舉行「習拜會」鋪路，舒默此行會見習近平，被外界認為有助於緩解美國國會與中國政府間敵意，為「習拜會」掃除障礙，但中美雙方對以巴衝突態度迥異，或讓這場重要的元首會增添變數。

哈瑪斯7日襲擊以色列後，中國外交部8日呼籲有關各方保持冷靜克制、立即停火、保護平民，防止局勢進一步惡化。中國外交部強調，平息以巴衝突的根本出路在落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。

除舒默外，以色列駐中使館8日也呼籲中方對發動攻擊的哈瑪斯能更強烈譴責，不過，中國外交部發言人毛寧9日避重就輕表示，中國是以色列和巴勒斯坦共同的朋友，當前最重要的是盡快實現停火。

美聯社報導，會見場合中，舒默向習近平表示，對於中國未強烈譴責日前襲擊以色列的哈瑪斯，且未對以色列和其人民表示同情，他感到非常失望。舒默力促習近平和中國人民和以色列站在一起，譴責那些懦弱且惡毒的攻擊。

在會見習近平前，舒默一行9日上午與中共中央外辦主任王毅舉行會談。王毅致詞時表示，希望舒默的訪問有助美國更準確地了解中國，有助雙方更理性地處理現有分歧，幫助兩國關係重回健康發展的軌道。