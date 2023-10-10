高股息ETF 成護盤新勢力

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高股息概念股

國內投信掀起一波高股息ETF發行潮，除老牌元大高股息外，國泰永續高股息、復華台灣科技優息的規模及績效亦大放異彩，帶動台股高股息個股有投信大軍資金源源不絕買入而走揚，統計有聯電、瑞儀、致伸、至上等17檔成高股息黑馬。

高息ETF人氣暢旺，投資人銀彈持續進駐，投信被動式買盤亦成台股新勢力，投信繼8月買超562億元後，9月續買635億元，超越2007年7月的584.7億元、改寫史上單月新高。法人指出，高息ETF儼然成「撐盤型ETF」，投資人持續投入ETF，使投信不得不買入成份股，「被動式」買股成大盤支撐力道，投信10月下旬更將挑戰連57買史上紀錄。

國泰永續高股息基金規模已達2,173億元，復華台灣科技優息今年6月才掛牌，資產規模大躍進已達870.36億元，台股掀起高股ETF投資風潮，7月及9月有永豐ESG低碳高息、兆豐永續高息等權等上市，中信成長高股息即將掛牌，隨著投信資金布局，市場也積極找尋高股息標的搶先布局。

以上半年每股稅後純益（EPS）來推估全年度EPS，搭配去年現金股利發放率推算現金殖利率超過4％，並以投信近五個交易日買超來挑選，依序有聯電、瑞儀、致伸、至上、頎邦、精成科、聯發科、群光、神基、和碩、聯詠、新普、漢唐、智易、聯陽、中美晶、可成等。

聯發科去年拿出公積配息，現金股利發放率達101.9％，連續三年超額配息，聯發科上半年EPS為20.71元，保守估算全年EPS達41元，若採全額配出，現金殖利率超過5％，加上外資法人認為2024年營運成長，聯發科兼具高股息、高成長的雙題材。

台新投顧副總經理黃文清表示，由於ETF每一段時間就會換股，若股價漲高、高股息誘因不再，就會遭剔除或降低權重，再新增高股息個股，投資人可留意投信新增的成分股，將會是台股黑馬。

近期投信五個交易日買超7,420張的聯電，上半年EPS為2.58元，法人圈推估今年最高的EPS達4.97元，以去年現金股利發放率50.78％計算，現金殖利率超過5.5％，再加上股價在年線下，預期報酬率頗為誘人。