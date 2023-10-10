今年獲利創高可期 5檔金控甜甜股 出列

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今年金融業獲利可望創歷史次高，多家金控主管分析，預計明年獲利應會與今年持平或小幅增長，其中今年金融業配發股利不如預期，但明年反而可期待股利行情，因此，法人建議，對高殖利率個股可逢低加碼，點名玉山金、兆豐金、台新金、新光金、第一金。

公股金控主管分析，明年銀行獲利展望仍佳，且美國聯準會最快也是明年下半年降息，甚至可能更晚，對銀行來說，仍處於「甜蜜」成長階段，但要留意呆帳衝擊，尤其美國若景氣快速降溫，加上大陸景氣僅緩慢復甦，將是最大的衝擊。

法人評估，預期明年金控獲利可望較今年持續成長的個股，可長線分批布局，看好玉山金、兆豐金、台新金、新光金、第一金等，其中新光金因今年低基期，明年表現可期。另一家法人認為可留意五家公司，包含富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、元大金，都是未來可期待甜甜股。

觀察五檔個股股價表現，中信金、元大金仍在2字頭，且中信金今年前三季已賺進485.86億元、元大金賺進235.32億元，獲利都在前段班，更可多加留意。近期股價表現上，近一周漲跌互見，近一月以兆豐金的5.49％表現最佳，近一季以元大金的9.49％最亮眼。

法人評估，富邦金去年9月後受防疫險衝擊及市況不佳，基期偏低，預期今年獲利可望明顯轉佳，且成長幅度可期；國泰金在防疫險議題告終後，下半年獲利基期轉低，全年獲利年增率可望轉為成長，加上帳面淨值與未來潛在實現資本利得均有機會提升。

中信金獲利主體的中信銀，受益存放款成長動能穩健，帶動淨利息收益成長，財管業務動能回溫，信用卡、法金、個金及彩券等業務成長帶動，推升手續費收益成長，交易收入也大幅成長；台灣人壽則是保險大環境結構性沒有太大改變，匯率避險成本仍為未來獲利主要變數來源。

兆豐金主要受惠兆豐銀財務操作和金融交易貢獻收益挹注，台美升息效應顯現，銀行利差較去年同期改善，財務操作的債券、換匯交易（SWAP）收益都大幅增加，產險下半年因防疫理賠影響降低而長線看好；元大金銀行端穩健，證券端表現仍繫於台股行情及日均量變化狀況，壽險端觀察新台幣走勢。