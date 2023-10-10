蘋果備戰購物季 台供應鏈進補

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

主要手機廠牌新機對抗

為搶攻今年最後一波十三號星期五、雙十一購物節，蘋果、華為、三星等主要手機大廠，紛紛推出新手機，且相繼進入大量備貨期，位居供應鏈重要位置的台廠，如台積電、大立光、玉晶光、和碩、鴻海等，第三季業績都逆勢上衝，甚或有機會一路旺到年底。

蘋概股中，最受注目者即台積電，iPhone 15 Pro和Pro Max採用A17 Pro處理器，即是蘋果承包台積電所有3奈米製程。儘管許多網友反映手機過熱等問題，但蘋果澄清，後續可用程式升級來改善。

Pro Max首度搭載的潛望式鏡頭，可達5倍光學變焦，鏡頭即出自大立光的手筆。據外商分析師指出，玉晶光已經供應潛望式鏡頭給陸系、日系廠商，下一階段也可望分食到這塊大餅。

在組裝端，2022年iPhone 14出貨旺季時，手機組裝廠富士康鄭州園區採取閉環管理，導致員工爬牆逃跑、出貨供應不暢等問題。因此，蘋果將部分訂單轉給和碩及陸廠立訊。

今年蘋果積極鼓勵組裝廠到印度設廠，包括鴻海、和碩以及立訊等，都將推出產自印度的iPhone 15。

在華為部分，秘密使用激發民族主義搶購風潮的麒麟9000S晶片，號稱能跑到5G的速度，但實際效能僅約高通驍龍888晶片。原本估計華為Mate 60系列出貨量約500萬台，但隨後一直不斷加碼，甚至有分析師喊到2,000萬台。

受到美中科技戰，美國限制高階晶片和器材出口中國大陸，但較為低階的鏡頭、鏡片等，仍由台灣廠商供應，包括大立光、玉晶光近期均恢復供應鏡頭給華為。

陸系分析師郭明錤指出，受益於iPhone 15 Pro Max與Mate 60 Pro，大立光9月營收55.72億元，創近46個月新高。預期此強勁營收動能將維持至2024年第一季。過往Apple最早自11月開始砍價，今年因臨時提高iPhone 15 Pro Max的四重反射稜鏡長焦鏡頭驗證標準，故顯著提升價格30％至6到6.5美元，市場也預期此高單價可望維持至明年第一季。