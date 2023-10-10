Type-C發威 3大台廠營收衝刺

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蘋果今年新機最大亮點就是將Lightning轉換為Type-C，在充電完成大一統後，可望有實質訂單挹注的Type-C連接器廠包括正崴、優群、宣德業績可望報喜，其中正崴9月營收率先寫下近11個月新高，優群亦寫下歷史第三高及歷年同期新高。

歐盟議會2022年10月宣布通過消費電子產品的統一充電介面設計法案，要求在2024年底前在歐盟市場銷售的消費性電子產品，都必須使用單一充電介面，即Type-C充電孔，基於市場大餅考量，蘋果也從善如流將今年新上市的iPhone 15接口從先前的Lightning改為Type-C。

隨著iPhone 15系列新機開賣，Type-C連接線拉貨動能也持續拉升中，正崴財務長卜慶藩日前在法說會中直言，「現在工廠很忙，正在全力衝產能」，在Type-C連接線拉貨動能帶動下，正崴8月起業績即見升溫，9月營收亦以94.74億元寫下近11個月的新高，相較於上月的76.42億元，月增幅達23.4％。

正崴表示，依照往年慣例，在旺季效應帶動下，業績有望一路旺到11月，下半年表現將明顯優於上半年，全年毛利率也將以重新站穩13％為目標。

同樣也有Type-C連接線訂單加持的優群也感受蘋果新機的威力，9月營收穩在高檔，以3.09億元拿下歷史第三高，年增率達40.3％，連帶推升第三季營收以8.94億元拿下單季新高。

優群第三季營收創高，早在總經理劉興義預料之中，劉興義表示，除去年外，優群歷年第三季營收都是年度高峰，預期今年旺季有機會一路延續到年底，下半年表現可望優於上半年。

儘管宣德9月營收尚未開出，但先前宣德科技董事長蔡鎮隆就已預告Type-C產品自今年8月起已開始出貨，並樂觀預期此動能將一路延續至第四季。

隨美系Type-C出貨放量，再加上新機種和新產品陸續上架，法人看好宣德下半年營收可望優於上半年，並回到去年同期水準，上下半年營收估為四六比，全年營收拚平去年機會不小。