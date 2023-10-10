大型商用無人機 錢途亮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣無人機廠商在國內外合作案

大型無人機朝商用發展，錢途無限。益捷科技正與台電洽談以大型商用無人機，爭取清洗電塔絕緣礙子商機；雷虎科技與中華電信合作的「CX-180緊急通信空中基地台無人機」及「T-150無線通信中繼無人機」，將做為空中基地台或緊急救災使用，讓災區通訊不中斷。

以前凌天航空清洗台電及民營電力公司輸電線路的絕緣礙子，因清洗絕緣礙子太危險，都改成人工清洗。據悉，台電現在用人工清洗輸電線路絕緣礙子，每年編列預算逾2億元。

益捷大型商用無人機8月剛通過民航局的認證，取得首張「大型商用無人機編號001許可證」，益捷執行董事徐延年表示，將主推六軸無人機EJ6-60爭取台電清洗輸電線路電塔絕緣礙子的訂單，EJ6-60可用於消防滅火、噴灑清洗及農業植保等，採取油電混合機種。

徐延年透露，公司最近計畫增資，將股本由3,500萬元增至2億元，包括太陽能電池模組、3D金屬列印的上市公司安集科技以及電子業，預計有4至5家企業有意認股，正在洽談中。早在2年前，已有科技業與電子企業看好無人機未來發展，找他洽談成立無人機公司。

益捷2021年成立，民用無人機市場及機體更大，卻很少業者跨足搶大型無人機商機。因此益捷透過美國Edge Autonomy公司的技術移轉授權，在台生產組裝與維修長滯空偵監搜垂直起降無人機（Penguin C VTOL）。

另外，雷虎表示，已與中華電信洽商，主打「CX-180緊急通信空中基地台無人機」等設備，加上中華電信SNG車，結合無人機與4G/5G行動通信網路，打造先進的防救災緊急通訊系統，做為商業用途的大型無人機。