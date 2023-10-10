台廠結盟外商 瞄準反無人機

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無人機（UAV）在俄烏戰場一戰成名，帶動「反無人機」（Anti-drone）需求暴增。目前反無人機做得最好的廠商之一以色列埃爾比特系統（Elbit Systems）公司，成為益捷科技等台廠結盟對象。

另外，經緯航太9月與日本Fortunio株式會社、弘光科技大學、藏識科技及達運光電等，共同簽署無人機防禦戰略合作備忘錄，將在台灣組成合資公司，生產無人機智慧偵測與防禦系統（DDD）。

益捷科技執行董事徐延年指出，目前美國洛杉磯及荷蘭等機場，都安裝有固定式反無人機，美國總統車隊也有裝置移動式的「反無人機」。同樣地，台灣重要設施包括總統府、博愛特區、台積電及機場，都可以安裝固定式的「反無人機」，避免遭受無人機的攻擊。

益捷與Elbit Systems洽談合作，計畫引進Elbit的「反無人機」，包括固定式及移動式兩種。反無人機可取得無人機內部的控制權，直接操作對方的無人機，避免傷及地面的民宅與飛機。

另外，經緯航太董事長羅正方9月與日本Fortunio株式會社取締役社長佐佐木政聰、弘光科技大學、藏識科技，及達運光電等四單位，共同簽署無人機防禦戰略合作備忘錄，將在台灣組成合資公司。羅正方說，公司技研能力獲得土耳其、法國及日本廠商肯定，將聯合研發適合台灣環境的軍商通用無人機機型，及無人機被動偵測防禦系統。

佐佐木政聰透露，公司專長在無人機的DDD，且是被動式偵測系統，輕巧易攜帶，有效偵測距離長，可有效遏止或干擾。DDD偵察時，只會抓住無人機的信號及雜訊，其他如飛機及發電機的信號，都不會受到影響。