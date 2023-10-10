華為5G新機、鎵鍺出口管制…美國不能低估中國反制

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023年8月30日，值得在中美關係史上留下註記。這天，做為七年來首度訪中的美國商務部長，雷蒙多正滿載著緩和美中緊張關係的收穫，準備返美，然而同一天，已被美國商務部制裁超過四年的中國資通訊大廠華為，卻以迅雷不及掩耳之勢推出其首款5G手機Mate 60系列。該款手機搭載採用7奈米製程的麒麟9000s晶片，一舉突破美國近兩年的晶片技術和設備封鎖，撼動全球科技業，被認為是美國在美中科技戰的一大挫敗。

自2018年美國川普政府啟動美中貿易戰和科技戰以來，中國一直處於挨打的局面，2021年拜登繼任總統之後，不僅延續川普的對中鷹派政策，還拉攏盟友共同築起「護欄」，全面抑制中國的崛起，一連串的限制措施導致中國以半導體為重心的尖端科技發展受到重挫，也讓中國在新冠疫後經濟復甦更加舉步維艱。

中國在這場美中科技戰長期處於劣勢，正當外界認為中國手上沒有太多反制籌碼之際，華為卻出奇不意地上演「王子復仇記」，迫使雙方攻守易位，並可能成為這場科技競賽的重要轉捩點。

事實上，在華為推出「刺痛」美國自尊心的5G手機之前，中國已調整了反制美國和其盟友的戰略，一改以往以警告和威脅報復等消極的「文攻」方式，轉而「以其人之道，還治其人之身」，針對重要物資進行出口管制等實際行動，並直搗歐美供應鏈的上游。

中國商務部從2023年8月1日起，對鎵、鍺兩種關鍵金屬及外延產品實施出口管制，其中包含金屬鎵、多晶、單晶等多種形態氮化鎵。由於這兩種金屬被廣泛用於晶片製造、通信設備和國防工業等領域，而中國又是這兩種金屬的最大來源國，其中鎵占全球供應量的94％，鍺則占83％。因此在中國公布這項出口管制措施後，立刻遭到歐美日等國的關切和抗議。

但中國商務部副部長魏建國受訪時說：「這一措施是經過深思熟慮的重拳出擊，不僅能打得某些國家慌，還會打得某些國家疼。」顯示中國決心以實際行動來反制美國的種種打壓。

在官方管制鎵鍺出口和華為推出5G新機之後，各界紛紛推測中國下一步的反制措施，不少人將目標指向中國一張重要王牌─稀土。稀土廣泛應用於半導體、手機、電動車、高速鐵路、醫學儀器的製造，也是國防和航太工業重要的原料，而中國目前擁有全球95％的稀土產量，同時掌握稀土加工的主導權，中國若對稀土實施出口管制，必定對歐美日等科技大國帶來巨大衝擊。

隨著中國決定以實際行動反擊，且一波接一波，中美這場貿易戰和科技戰註定戰況更加激烈、戰線更為拉長。然而以長期看，科技封鎖未必有效，一旦中國突破技術，其反作用力將更大。