從長鏈、短鏈到自足鏈 分散風險 供應鏈再重組

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

標普全球市場財智預期年底前全球貿易完全恢復，滙豐指出，幾乎所有指標顯示全球供應鍵已好轉。但全球已不可能重回過去那樣，從供應、製造到儲運等高度集中同一區域來把成本壓至最低的線性供應鏈，而是加快從長鏈轉向短鏈、自足鏈甚至多鏈等格局。

供應鏈重組過程早在川普對中國發起貿易戰時已開始，隨後在通膨、供應不穩、地緣政治、經濟和「環境、社會、公司治理」（ESG）等多重壓力下，促使企業不斷重新思考其產業鏈模式。

尤其全球減碳政策使企業必須正視碳足跡影響成本等問題，把供應鏈從過去在亞洲生產然後輸出歐美的長鏈，逐步調整至鄰近歐美市場的中東歐和墨西哥等地區生產的短鏈。

新冠疫情令供應斷鏈，衝擊晶片供應最明顯，加上中美貿易戰不斷升級，更促歐美要讓製造業回流，像積極推動晶片在地生產而進一步走向自足鏈。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣表示，過去美歐仰賴中國做為世界工廠的結構無法再下去。

因新冠疫情、俄烏戰爭、美中對抗和高科技脫鉤等情勢加速，即使像印度和越南等崛起成為另一個世界工廠，也難像過去中國那樣匯聚全球生產的規模。

顏慧欣認為未來世界工廠是趨向分散化和遍布各地區，來降低長途航運與物流帶來供貨不穩的風險，甚至可能朝衛星化生產結構避免斷鏈，使供應鏈從短鏈再進一步發展為多鏈。

會計事務所安永（EY）指出，疫情、地緣政治和貿易糾紛等給全球產業供應鏈造成不同程度衝擊，加上原料成本上漲、缺工和物流中斷等，使企業致力改善供應鏈成本效率、可靠性和韌性。

不管供應鏈怎樣重組，企業焦點是如何縮短生產到銷售市場之間的運輸距離，同時布局至多地來分散風險。因此愈來愈多企業建立供應鏈風險預警體系，同時藉提升協同能力來降低因分散而產生的額外風險。

包括機器人、自動化、機器學習、區塊鏈與人工智慧（AI）等先進技術，是協助全球產業鏈在重組過程中讓流程更順暢、減少錯誤和節省貨運時間等提升效率的利器。