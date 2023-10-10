對峙與合作》顧好台灣這塊「矽盾」... 大象群舞，台灣這隻小螞蟻如何自處？

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台灣晶圓代工的全球市占率超過6成，成為全球高科技產業鏈的關鍵環節，但中美對峙、疫情、地緣政治風險，讓各國對過於依賴台灣晶片心生警惕，催生全球供應鏈重組思維。

新冠疫情及台海衝突凸顯供應鏈斷鏈危機，晶片生產和短缺問題甚至被拉高到國安層級，也為中美角力開闢另一個戰場。美國2022年通過《晶片法案》（CHIPS Act），目的在於重拾半導體領導地位、將供應鏈移往國內減輕風險、防堵中國半導體發展。

拜登政府拉攏半導體業領頭羊台積電和三星赴美生產，台積電到亞利桑那州設廠，雖與美國本土晶片業者同享聯邦補貼，卻要受10年內不得在中國等不友善國家投資擴產等諸多限制。

全球晶圓代工龍頭台積電赴美蓋晶圓廠，引發半導體供應鏈「去台化」的質疑，近來傳出先進封裝產能也要移往美國。「去台化」意味各國追求晶片自主，降低對台灣的依賴，台灣在全球半導體產業鏈的優勢地位面臨威脅，也讓遏阻中國武力犯台的「矽盾」說打折扣。

但前台灣美國商會執行長魏立安指出，台積電等台廠赴美投資，可貼近當地客戶，緩和地緣政治風險，解決台灣內部土地供應有限、缺電等瓶頸。

外貿協會副祕書長邱揮立表示，全球供應鏈重塑布局當然會影響到台灣，不只半導體，還包括PCB、汽車零組件等。台灣業者去陌生的國外生產，面對完全不同的文化、法律與社會制度，初期一定會有適應上的問題，例如台積電在亞利桑那州設廠遭逢美國工會壓力就是其一，但危機往往也是轉機，若處理得好，相信對於台廠的全球化布局與競爭力提升會是很好的經驗。

邱揮立也提到，一國的國家安全保障依靠多方條件構成，「矽盾」當然是其中之一，也是台灣很重要的產業成果，但不會也不該是唯一的安全保障。不管是為了國安還是產業發展，台灣須上下團結，持續提升自己的產業競爭力，並與各國業者合作交流。總而言之，半導體供應鏈重組雖對台灣有一定的衝擊，但台灣的優勢不易取代，「去台化」談何容易。只不過在當前地緣政治主導供應鏈決策之下，台灣晶片業者也須做全球布局迴避風險。