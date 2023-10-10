IMF調降全球經濟成長預測

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各機構預測2023年全球經濟成長率

國際貨幣基金（IMF）預定10日（周二）發布最新《世界經濟展望》（World Economic Outlook）報告，歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）透露，IMF已調降美國除外的全球經濟成長預測。

據ECB官網，2019年卸下IMF總裁頭銜轉任歐銀總裁的拉加德，是接受法國《論壇報》（la Tribune Dimanche）專訪時提到，ECB抗通膨當然不是以釀成衰退為目標，她對歐元區近期的展望「不悲觀」。

IMF在7月的《世界經濟展望》報告，調升今年全球及大多數主要經濟體的經濟成長預測。IMF目前預估全球今明年國內生產毛額（GDP）成長率3％，美國今年成長率1.8％、明年1％。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）5日曾強調，最新預測數據將顯示，「當前全球經濟成長步調仍相當疲軟，遠遠不及疫情前的20年平均成長率3.8％。」

喬治艾娃上周在象牙海岸阿比尚演說表示：「中期來看，由於各地成長動能存在明顯差異，全球成長前景恐疲弱加劇。美國擴張動能比較強勁，但大多數已開發經濟體正在放緩，中國經濟活動也不如預期。」

不過喬治艾娃認為，各國央行實現軟著陸的機率提高，也就是在經濟不衰退之下馴服通膨。

IMF與世界銀行年會9日在摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）登場，是半世紀以來首度非洲召開。

年會正式揭幕前，喬治艾娃在象牙海岸發表例行開幕演說提到，全球經濟要實現繁榮，前提是非洲繁榮，尤其是在21世紀。

喬治艾娃指出，非洲有巨大的潛能、豐富的資源、無限的創造力和能量，這裡有全世界最年輕且成長最快的人口，卻因全球現今面臨的挑戰而受重創。

她表示，新冠疫情、俄烏戰爭、氣候災難、生活成本危機、地緣政治動盪衝擊全世界，非洲受害尤其明顯，坐實非洲須強化經濟韌性的重要性。