摩通示警 標普500指數恐摔2成

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摩根大通明星策略師柯蘭諾維奇（Marko Kolanovic）日前警告，利率若維持在高檔，美國經濟難逃衰退，標普500指數恐因拋售潮崩跌達20％。

這位摩通首席市場策略師，5日在財經媒體CNBC節目《Fast Money》指出：「若我們繼續維持這樣的利率水準，我沒有把握能躲過經濟衰退。」

柯蘭諾維奇認為，目前股市走疲未必在釋放即將崩盤的強烈訊號，還是要取決未來幾個月出爐的經濟報告，近期內還是可能反彈。

他說：「我們不見得會對股市做立即大幅回檔的預測，美股可能再漲5％、6％、7％嗎？當然。但也可能走跌，一跌就是20％。」他警告「美股七雄」（Magnificent Seven，包括蘋果、亞馬遜、Meta、Alphabet、輝達、特斯拉和微軟），在高利率環境下出現歷史性漲幅，最可能成為被拋售的目標而暴跌。這七檔科技股今年迄今合計累漲83％，貢獻標指大部分漲幅。

該策略師提醒，萬一經濟陷入衰退，「美股七雄」將步上必需性消費股和公用事業股的後塵，股價跟著受創。

獲財經媒體《機構投資者》（Institutional Investor）評為最佳策略師的柯蘭諾維奇指出，高利率已讓美股出現崩盤臨界點，如今自保之道就是將現金放在回報率5.5％的貨幣市場和短期公債。

柯蘭諾維奇表示，鑑於投資人從無風險的美國公債和存款帳戶能穩定獲利，目前的股票估值似乎過高。

柯蘭諾維奇也提到，消費者在此經濟環境下，面臨現金短絀危機。他說：「就業市場還是很強，但你看看信用卡及車貸欠繳情況，就開始了解到消費者承受的壓力，我們對前景仍多少感到悲觀。」

柯蘭諾維奇預測，標普指數年底目標在4,200點，去年底標指收在3,839.5點。該標指6日以4,308.5點作收，今年來漲幅逾12％。