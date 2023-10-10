必治妥施貴寶砸58億美元 併Mirati

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美製藥大廠必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）同意斥資58億美元收購癌症藥物製造商Mirati Therapeutics，該交易除能夠擴展必治妥施貴寶的癌症藥物產品線，還有助填補專利藥物到期後可能面臨的營收損失。

根據兩家公司發布聲明表示，Mirati股東將獲得每股58美元現金，此外還能取得不可交易的期待價值權（CVR），每股潛在價值為12美元現金。

Mirati董事會稍早已無異議通過這項交易。其上周五的收盤價為60.2美元。10月初曾有媒體報導，法國製藥大廠賽諾菲（Sanofi）也表達對收購Mirati的意願，當時這項消息還一度激勵Mirati股價飆漲45％。

過去一年，包括必治妥施貴寶等多家製藥大廠，對於進行收購一事的態度開始轉向積極，主要是為了因應多款暢銷藥專利即將到期，必須尋求其它新藥來抵銷可能遭遇的營收損失。

例如必治妥施貴寶旗下兩款暢銷藥物，分別為血液稀釋劑Eliquis與抗癌藥物Opdivo等專利，都將在2030年前到期，屆時該藥廠將面臨許多更便宜學名藥的競爭。

必治妥施貴寶曾在7月下調2023年營收預測，其中一項因素就是它的血癌治療藥物Revlimid受到學名藥的競爭，導致銷售不盡理想。

必治妥施貴寶目前正處於高層人事變動。執行長卡福里奧（Giovanni Caforio）預定11月將辭職，即將接任該職務的營運長博納（Christopher Boerner）對此交易寄予厚望，他說Mirati是公司發展多元化腫瘤癌症藥品組合的重要步驟，可加強公司未來十年以及之後的產品線。

Ｍirati目前正推出一款名為Krazati的肺癌治療藥物，美國食品暨藥物管理局已在去年12月批准該藥物上市，但歐盟主管機構迄今仍未對Krazati放行。