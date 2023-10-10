短短11天 印度對陸發起14項反傾銷調查

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印度近期對中國發起的反傾銷調查

印度大動作對中國展開頻繁反傾銷調查，根據數據統計，在9月20日至30日短短時間裡，印度對中國發起多達14項反傾銷調查，讓市場關注新一波貿易戰是否開打。

中國貿易救濟信息網截至9日的資料顯示，印度商工部在9月20日到30日累計共14項反傾銷調查涉及中國大陸，產品涵蓋硫化黑、保溫瓶、緊固件、環氧氯丙烷、數位平板印刷板、滾子鏈條、透明玻璃紙薄膜等。

值得注意的是，聚氯乙烯糊樹脂、數位平板印刷板等反傾銷調查均涉及台灣。而14項調查中至少有10項無涉及其他國家，僅劍指中國。

印度對中國發動的貿易調查頻率與次數，近期出現上升跡象，印度商工部在9月29及30日兩天都對中國大陸發起不僅一次的反傾銷調查，30日更是單日至少5起。

印度商工部9月29日還對進口自中國的嫘縈長絲紗線做出反傾銷終裁，建議對中國涉案產品徵收為期五年的反傾銷稅，反傾銷稅率為5.48％～20.87％。

環球時報統計，1995至2023年，全球對中國實施的反傾銷案超過1,600起，其中前三為印度超過300起、美國約190起、歐盟逾150起。

報導引述中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，反傾銷調查用意雖是保護本國的相關產業，但實踐中有時會被濫用。復旦大學南亞研究中心副主任林民旺表示，印度不斷對中國實施反傾銷措施，一個原因是印度對中國的貿易逆差不斷擴大，印度商工部還曾開會討論如何減少從中國進口產品。

市場關注相關發展會否導致美中貿易戰之外再開戰場，人口最多的兩大國印中也互設貿易壁壘。報導引述消息人士稱，印度商工部開會後決定的措施之一，就是加大對中國的反傾銷調查，更有分析認為，莫迪政府就是想主動打起貿易戰。

報導引述北京大成（廣州）律師事務所律師羅心曲指出，中國的產品很難被取代。印度產品的品質、數量和品種往往無法滿足下游產業的需求。中國產品即使遭遇反傾銷，依然可能還會出現在印度市場上。