工會拒Mack合約 UAW罷工蔓延

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美國汽車工人工會（UAW）上周才表示不會對底特律三大車廠擴大罷工規模，不料9日又有新的罷工行動上場。富豪汽車（Volvo）旗下麥克貨車（Mack Trucks）工會成員稍早否決公司提出的五年合約，並發動罷工抗爭。

麥克貨車提出的五年合約內容包括調薪19％，並發放3,500美元獎金，也承諾改善退休福利、增加部分員工的有薪假天數，並降低升遷要求的工時門檻。新合約的實施對象涵蓋賓州、佛州及馬里蘭州廠房共4,000名工會成員，但其中73％否決合約。

UAW會長費恩（Shawn Fain）表示：「我很高興麥克貨車的工會成員堅持爭取更好的福利，且不惜發動罷工來達到目的。」但麥克貨車總裁羅伊（Stephen Roy）卻表示他對罷工行動感到「驚訝與失望」，因為公司提出的合約內容充滿誠意，也獲得工會高層支持。

富豪汽車在2000年收購麥克貨車，近年麥克貨車已成為北美主要中型及重型貨車製造商。羅伊表示，麥克貨車是業界唯一一家完全在美國組裝的重型貨車製造商，令外界擔心罷工抗爭將影響美國產能。

UAW表示工會將擇日再和麥克貨車重啟談判。UAW也向麥克貨車發函表示：「如您所知，UAW工會成員動員全美人力來爭取應有權利。工會不排斥透過任何手段達成協議，但顯然目前雙方還沒取得共識。」

UAW與底特律三大車廠的談判在上周終於有所進展，例如福特汽車願意將調薪幅度擴大至23％。UAW也在上周做出讓步，表示工會不會擴大底特律三巨頭的罷工規模，但罷工仍會持續。