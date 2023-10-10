英Metro Bank獲金援 股價振奮

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陷入財務困境的英國大都會銀行（Metro Bank）8日宣布，將進行3.25億英鎊（約3.96億美元）募資與6億英鎊債務再融資。受此消息激勵，大都會銀行9日股價一度大漲26％，但今年迄今仍累計大跌逾59％。

英國大都會銀行表示，此次募資包括發行1.5億英鎊新股與1.75億英鎊的MREL紓困債券（bail-in debt）。也將進行債務重組，延長其借款到期日。2028年6月到期的2.5億英鎊二級（Tier 2）債券價值將減損40％。

大都會銀行上周傳出有意尋求大型融資以改善其財務狀況，此消息引爆市場恐慌性賣壓，進而導致該公司股價暴跌並兩度暫停交易。

此次籌資由哥倫比亞銀行家與房地產開發商巴卡爾（Jaime Gilinski Bacal）領投，他同意透過旗下投資公司Spaldy Investments注資1.02億英鎊。交易完成後，巴卡爾將成為該銀行控股股東，持股53％。

巴卡爾聲明表示：「我之所以成為該銀行主要股東，是因為我對於以卓越客戶服務為根本的實體與數位銀行需求懷抱信心。我相信今日宣布的計畫能令該銀行有機會進一步成長，以過去三年打下的基礎做為靠山。」

大都會銀行表示，考慮出售最多30億英鎊的住宅抵押貸款。監管機構上個月表示，不可能允許大都會銀行在部分抵押貸款上頭使用自家內部風險模型。這引發投資人擔憂，因為這可能導致更高的資本要求。

大都會銀行成立於2010年，目前市值不到1億英鎊。2019年該銀行爆發會計醜聞，導致董事長與執行長雙雙辭職下台。

大都會銀行上周股價震盪劇烈，使多家評級機構與投資銀行下調該銀行的股票評等。投資銀行Stifel表示，大都會銀行未來兩年內資金需求恐高達10億美元。