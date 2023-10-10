中國煤炭進口量 Q4估攀高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由於電力需求激增和國內煤炭價格飆升，中國對動力煤的需求急劇增長，使得亞洲國際煤炭大會（Coaltrans）達成大量煤炭交易。現場交易商預估，極端氣候將促使中國煤炭進口量在今年第四季攀高。

聯合早報報導，為期三天的亞洲國際煤炭大會日前在全球最大煤炭出口國印尼的峇里島開幕，印尼煤礦公司和各國煤炭貿易商為了潛在商機蜂擁而至。其中，中國做為全球最大煤炭進口國，其今年、明年的的需求成為與會者談論的熱門話題。

來寶集團（Noble Group）大宗商品研究主管羅德里戈在會議中表示，預計今年中國的發電燃料進口量將增加1億公噸，達到創紀錄的3.29億公噸，2024年將再增加4,900萬公噸。

據中國海關總署資料顯示，2023年上半年，中國累計進口煤炭達2.22億噸，這較2022年上半年的1.15億噸年增93％。其中，蒙古進口煤炭增量明顯，中國恢復澳洲煤炭進口，俄羅斯煤炭供應今年也明顯增加；另外，中國進口煤炭「零關稅」的政策延續也導致煤炭進口量的增加。

報導稱，中國是全球最大的煤炭消費國和進口國，雖然當前中國的經濟增長受到房地產市場困境的拖累，但極端氣候和其他行業經濟活動的增長，推動電力和煤炭需求持續增加。

另據路透現場訪問六名中國貿易商表示，極端氣候將促使中國煤炭進口量在今年第四季攀高，一名貿易商說：「中國會燒更多煤炭，因為官員擔心經濟多於擔心不見藍天，所以我認為中國的煤炭需求會保持平穩增長。」

一名中國煤炭消費業者預計，在外部景氣不明朗與經濟成長放緩下，中國政府將會更大幅度的干預經濟，包括房地產市場，以刺激增長，同時將增加燃煤發電產能以滿足各方的電力需求，這都將進一步推高2024年的煤炭進口量。