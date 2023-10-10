三大千億神卡出列 Q4續攻頂

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今年來刷卡破千億元三大神卡

國人刷卡爆量，市場上已出現三張刷破千億元的「神卡」，中信銀的LINE Pay卡、國泰世華銀的CUBE卡及台北富邦銀行的J卡，刷卡量都已破千億元，隨著百貨周年慶與電商新購物檔期開打，及日韓賞楓、賞雪旺季來臨，各銀行第四季仍力拚全年刷卡量衝新高。

中信銀前三季信用卡消費金額5,518億元，年成長率達31％。主力卡片包括LINE Pay、中油、和泰、飛行旅遊及各百貨聯名卡皆顯著成長。其中透過社群平台推廣的LINE Pay卡，由於結合眾多通路加上點數經濟圈，成為旗艦代表，今年單卡已刷破千億元，第四季將結合消費與旅遊優惠持續衝刺刷卡量。

國泰世華銀CUBE卡透過「CUBE App」切換權益，強調只要辦一張卡就可獲多種權益回饋，同時不定期推出指定通路CUBE App領券加碼回饋，持續激勵卡友努力消費，帶動國內外旅遊、住宿、餐飲、百貨及電商等通路簽帳穩定成長，推高CUBE卡今年簽帳也已破千億元。

近年來快速竄起的北富銀J卡，經常祭出日韓交通與消費旅遊優惠全力搶攻，正好搭上疫後報復性旅遊潮的帶動，同樣躍居刷破千億元的神卡。

北富銀表示，接下來將鎖定Costco卡、J卡、MoMo卡，透過優惠搶占第四季電商消費旺季、旅遊旺季及百貨周年慶帶動的商機，預期帶動全年簽帳金額成長逾3成；國泰世華銀將持續透過CUBE卡提供四大權益刷卡優惠，搶攻第四季消費旺季，預期第四季可望維持持續成長的表現。

玉山銀針對不同場域都有表現不錯的信用卡，數張主力卡年底前將積極推動促刷，其中如網購神卡的玉山U Bear信用卡，提供顧客高額現金回饋，將是雙十和雙十一各大電商通路的主力卡。

據統計，8月銀行整體信用卡簽帳金額逾3,537億元，比去年同期成長16.5％，創同期刷卡量新高；累計前八月刷卡達2.78兆元，較去年同期成長11％，進入9月因中秋節連假、iPhone購機潮助陣，預期累計刷卡量即可破3兆元，緊接著10月的電商消費旺季，預期刷卡旺季表現將更旺，全年刷卡金額將續創新高，甚至突破4兆元。